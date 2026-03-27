Gram altın yükseldi mi? 27 Mart 2026 çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik 27 Mart 2026 Cuma günü de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Gram altındaki seyirle birlikte çeyrek ve yarım altın fiyatları yakından takip edilirken, "27 Mart 2026 itibarıyla çeyrek ve yarım altın ne kadar, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte güncel altın fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.393 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.311 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.014 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.331,46 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.000 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.464 dolar

