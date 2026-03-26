Koç Holding, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) sermayesinin yaklaşık %2,1’ine tekabül eden payların satış sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yoğun talep üzerine satışa konu pay adedinin artırıldığı işlemde, toplam 40 milyon TL nominal değerli A grubu payın satışı gerçekleştirildi.

Satış Yöntemi: Yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik "Hızlandırılmış Talep Toplama"

Birim Fiyat: Pay başına 233 TL.

Toplam Hasılat: Yaklaşık 9,32 milyar TL.

Takvim: İşlemin Borsa İstanbul onayıyla birlikte 27 Mart 2026'da uygulanması ve takas işlemlerinin 31 Mart 2026'da tamamlanması planlanıyor.

İşlemin ardından Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan pay oranı %4,3 seviyesine gerileyecek olsa da; holding, bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş. üzerinden sahip olduğu hisselerle Tüpraş üzerindeki yönetim kontrolünü sürdürmeye devam edecek.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.

İşlem'in kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık %4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı %48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin %50,7'sini, doğrudan sahip olduğu %4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu %46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir.