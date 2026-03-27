Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP)

Pay Başına Brüt Temettü: 4,7560294 TL
Pay Başına Net Temettü: 4,0426249 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 294,744 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5357933 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4554243 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 11,124 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

