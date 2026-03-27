APP plaka cezası 2026: APP plaka cezası kalktı mı, son durum ne?

APP plakalarla ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası cezaların durumu yeniden merak edilmeye başlandı. 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle plaka standartları ve araç içi sistemlere yönelik değişiklikler de gündeme geldi. Bu gelişmelerle birlikte “APP plaka yasak mı, cezası kalktı mı?” soruları yeniden öne çıktı.
1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan APP plaka açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2026’daki açıklamasında APP plakalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemlerine yönelik uygulama sürecinin, vatandaşlarda yeni mağduriyetler oluşturmayacak şekilde dikkatle yürütülmesi için İçişleri Bakanlığını talimatlandırdık." ifadelerini kullandı.
2 APP plaka cezası kalktı mı?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakaların değiştirilmesi için sürücülere 1 Nisan’a kadar süre verildiğini açıkladı. Bu süreçte vatandaşlara rehberlik edileceğini belirten Çiftçi, ayrıca 27 Şubat’tan itibaren uygulanan idari para cezalarının da iptal edildiğini duyurmuştu.
3 APP plaka denetimlerinde geçiş süreci nasıl işleyecek?
Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri APP plaka denetimlerinde geçiş sürecinin nasıl işleyeceği oldu. Bu kapsamda, denetimlerde daha esnek bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
- 1 Nisan 2026’ya kadar denetimler bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla yapılacak.
- Bu süre içinde sürücülere idari para cezası uygulanmayacak.
- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakalar için de geçici bir esneklik tanınacak.
Söz konusu uygulamayla araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için ek süre verilmesi hedefleniyor.
4 APP plaka cezası ne kadar?
APP plaka kullandığı belirlenen sürücülere veya bu plakayı araca takan kişilere yaklaşık 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bunun yanı sıra sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edilecek.
Ayrıca hapis cezası ihtimali de gündemde yer alırken, ihlalin tekrarı halinde yaptırımların daha da ağırlaştırılacak.
5 1 Nisan sonrası nasıl bir süreç izlenecek?
Geçiş sürecinin sona ermesiyle birlikte APP plaka ve araç ekipmanlarına yönelik denetimlerin daha sıkı uygulanması öngörülüyor. Uzmanlar, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına gerekli düzenlemeleri vakit kaybetmeden tamamlaması gerektiğine dikkat çekiliyor.
6 Araç içi ses sistemlerine yönelik ceza mı geliyor?
Öte yandan trafik denetimlerinde, sonradan takılan multimedya ve ses sistemlerine yönelik yaptırımlar da uygulanacak. Araç teknik olarak uygun olsa bile, çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek sesle müzik dinlenmesi halinde yaklaşık 3.000 TL idari para cezası kesilecek.
Bunun yanı sıra, araca sonradan eklenen amfi, büyük hoparlörler ya da mevzuata aykırı ses sistemlerinin kullanılması veya araçta bulundurulması durumunda ise ceza yaklaşık 21 bin TL ceza uygulanacak.
Ceza uygulaması 1 Nisan tarihinde uygulanmaya başlanacak.