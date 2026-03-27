Yatırım fonu kazançlarına yüzde 17,5 stopaj: İstisnalar ve yeni kurallar neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, yatırım fonu kazançlarının vergilendirilme sistemi yeniden yapılandırıldı. Düzenleme, belirli fon türlerinde vergi avantajlarını korurken, kapsam dışı kalan fonlar için maliyetleri artırıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yatırım fonu kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni esaslar yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile bazı fon türlerinde mevcut vergi avantajı korunurken, diğer fon kazançlarına yönelik stopaj oranı yeniden belirlendi.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanan tevkifat oranı, 27 Mart'tan itibaren iktisap edilen katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 17,5 olarak belirlendi.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TEFAS'ta işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar için uygulanan yüzde sıfırlık tevkifat oranı, 27 Mart'tan itibaren iktisap edilen katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Düzenleme kapsamına girmeyen hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen gelirler için yüzde sıfırlık tevkifat oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

