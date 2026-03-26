Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Mart)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,2018 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,87153 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 68,698 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
Pay Başına Brüt Temettü: 8,1395348 TL
Pay Başına Net Temettü: 6,9186045 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 113,66 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)