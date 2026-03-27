Ortadoğu’da İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan çatışmalar 28. gününe girerken sahadaki askeri hareketlilik ile diplomasi trafiği aynı anda devam ediyor. ABD’nin bölgeye yeni asker gönderme planları yaptığı iddia edilirken, İran cephesinden Körfez ülkelerine dikkat çeken uyarılar geldi.
16:16 Kalibaf: "Askerlerini otellerde saklayan ABD, topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'a "kara saldırısına hazırlandığına" dair iddialara ilişkin, "Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?" dedi.
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran'a kara saldırısı planları yaptığına dair iddiaları değerlendirdi.
Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?"
ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırladığını yazmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Kalibaf, bu tür bir girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.
16:05 Eski İsrail Başbakanı Lapid: "Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız"
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "ülkeyi çok cepheli bir savaşa soktuğunu" ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "ordunun çökmek üzere olduğunu" söylediğini belirterek, "Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yıldır başbakanlık dahil ülkenin en hassas noktalarında görev yaptığını ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in güvenlik kabinesinde yaptığı uyarılar kadar ağır bir ihtarı hatırlamadığını" vurguladı.
Zamir'in "İsrail ordusunun çökmek üzere olduğunu" söylediğine işaret eden Lapid, "Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Lapid, hükümete şu sözlerle tepki gösterdi:
"Genelkurmay Başkanı dün kabineye, artık yedek asker çağırmaya devam edecek imkanının kalmadığını rapor etti. Altıncı ve yedinci kez göreve çağrılan yedek askerleri var. Bu yedek askerler yıpranmış ve tükenmiş durumda, artık güvenlik ihtiyaçlarımıza yanıt veremiyorlar.
Genelkurmay Başkanı dün kabineye, muvazzaf güçlerin tam bir çöküş içinde olduğunu bildirdi. Ordunun görevleri için yeterli askeri yok. Hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) kesimin askerden kaçmasını teşvik etmeye devam etmesi bir güvenlik tehlikesidir ve ordunun hazırlık seviyesine (kondisyonuna) vurulmuş ağır bir darbedir. Hükümet korkaklığı bırakmalı, askerlikten kaçan Haredilere giden tüm bütçeleri derhal durdurmalı, askeri polisi firarilerin üzerine göndermeli ve hiç tereddüt etmeden Haredileri askere almalıdır. "
Lapid, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemdeki saldırıları sonucu artan Filistinli can kayıplarına dikkati çekerek, hükümete şu çağrıda bulundu:
"Hükümet, Yahudi terörüyle her türlü imkanla savaşmalıdır. Yahudi teröristleri açıkça destekleyen (Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben Gvir'in elindeki yetkiler alınmalı ve tüm denetim kapasitesi devreye sokulmalıdır."
Hükümetin orduyu "stratejisiz, imkansız ve çok az askerle çok cepheli bir savaşa gönderdiğini" söyleyen Lapid, "Hükümet bu kez 'bilmiyordum' diyemeyecek. (Eyal Zamir) Bu, bizzat kendilerinin atadığı Genelkurmay Başkanıdır. Onu siyasi olarak damgalayıp suçu üzerine atamazlar. Dün geceden itibaren Başbakan Netanyahu, 'sorumlu değilim' diyemez." açıklamasını yaptı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dün akşamki güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulunmuştu. Zamir, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.
15:48 Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılar öncesi saldırıların süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğu öne sürüldü.
ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkan Yardımcısı Vance, İran'a yönelik saldırılara şüpheci yaklaşıyor.
Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye "yoğun bir şekilde dahil olduğunu" belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğunu iddia etti.
ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.
Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak." dedi.
ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o." ifadesini kullandı.
15:27 İran'da Rey kentine düzenlenen saldırılarda Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in İran'ın Tahran eyaletine bağlı Rey kentine gece yarısı düzenlediği saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
AA muhabirinin İranlı sağlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre. Tahran eyaletine bağlı Rey kentine gece yarısı düzenlenen saldırılarda Afganistan uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti.
Görgü şahitleri, saldırılar sonucu 7 binanın kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, toplamda 20 binanın zarar gördüğünü söyledi.
Füze saldırıları sonucu yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.
Yıkılan binalarda bulunanların yakınları gözyaşlarıyla arama kurtarma çalışmalarını takip ederken, bölgede alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
15:01 İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin vurulacağı uyarısını yineledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu sabah, yozlaşmış ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından, farklı uyruklardan 3 konteyner gemisi, izinli gemiler için belirlenmiş koridora doğru ilerlemeye çalıştı ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri çevrildiler." ifadeleri kullanıldı.
Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişlerine kapalı olduğunun yinelendiği açıklamada, "yasağa uymayarak Boğaz'dan geçmeye çalışanların sert bir karşılıkla yüzleşeceği" ifade edildi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.
14:45 İran, UAEA Başkanı'nı "nükleer tesislere saldırıyı kınamak yerine tesisleri yok etme yolunu göstermekle" suçladı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçladı.
Garibabadi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, UAEA Başkanı Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları kınamamasına tepki gösterdi.
Grossi'nin şu ana kadar "hiçbir zaman faydalı bir şey yapmadığı, aksine zaman zaman yaptığı yıkıcı açıklamalarla durumu daha da kötüleştirdiği" yorumunda bulunan Garibabadi, "Son açıklamasında, 'Nükleer savaş olmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini yok edemez' dedi ve 'Umarım bu olmaz' diye ekledi. Uluslararası bir kuruluşun genel müdürü mü yoksa bir medya analisti mi?" sorusunu yöneltti.
Garibabadi, Grossi'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları, özellikle de Buşehr nükleer santraline yapılan son iki saldırıyı henüz kınamadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"İran'ın koruma altındaki nükleer programı ve diğer yıkıcı ve yasa dışı silahların kullanımı üzerindeki savaşın etkileri konusunda ciddi bir uyarıda bulunmak yerine, İran'ın meşru ve yasal nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu gösteriyor! İran İslam Cumhuriyeti, Ajans Genel Direktörü'nün bu taraflı ve pasif açıklamalarına şiddetle karşı çıkmakta ve bunlara karşı ciddi bir uyarıda bulunmaktadır."
UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.
14:01 Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD ile İran arasında Pakistan’da bir görüşme planlandığını belirtti
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler için hazırlıkların sürdüğünü ve görüşmenin yakın zamanda Pakistan’da yapılmasının beklendiğini söyledi.
Wadephul, Alman kamu yayıncısı Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çatışmaların sürdüğünü belirten Wadephul, buna rağmen ABD ile İran arasında görüşmelerin başlamasının öngörülmesi nedeniyle ilk umut işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti.
Wadephul, ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına ilişkin soruya, "Bilgilerime göre dolaylı temaslar gerçekleşti ve şu anda doğrudan bir görüşme için hazırlıklar sürüyor. Bunun yakın gelecekte Pakistan’da yapılması bekleniyor." yanıtını verdi. Bu görüşmelerin gerçekleştirilmesinin iyi bir haber olduğunu aktaran Wadephul, "Belli ki ilk pozisyonlar üçüncü bir taraflar aracılığıyla yazılı olarak zaten paylaşılmış.” değerlendirmesinde bulundu.
Wadephul, bunun kim tarafından kolaylaştırıldığını ise tam olarak bilmediğini aktararak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun G7 Dışişleri Bakanları Toplantısında belki bunu anlatacağını, ancak bu tür konuları kamuoyunda çok fazla tartışmanın faydalı olmayacağını da ifade etti.
Çatışmalar sona erdikten sonra Almanya’nın Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya açık olduğunu yineleyen Wadephul, "Her zaman şunu söylüyoruz; bu savaş bittiğinde, Almanya prensip olarak Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olup olamayacağımızı değerlendirmeye hazırdır." dedi.
Wadephul, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bugün ‘Bu savaş nasıl sonlandırılacak?” şeklinde bir soru mu sormayı istediğine ilişkin soruya da, “Bunu böyle ifade edebiliriz. Amacımız ABD'nin yaklaşımı ve çıkarları hakkında bilgi edinmek. Elbette, orada kendi çıkarlarımızı da dile getireceğiz." yanıtını verdi.
Bakan Rubio'nun, Fransa'nın Cernay-la-Ville köyünde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.
13:42 ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kudüs'teki kiliselerin liderlerinden acil ateşkes çağrısı
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki kiliseler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Orta Doğu'yu "büyük bir yıkım ve umutsuzluğa" sürüklediğini vurgulayarak, acil ateşkes ve barış çağrısında bulundu.
Doğu Kudüs'teki patrikhane ve kiliselerin liderleri tarafından Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu öncesi yayımlanan ortak bildiride "yeni ve yıkıcı bölgesel savaşın Kutsal Toprakları ve geniş Orta Doğu'yu bir kez daha kargaşaya sürüklediği" ifade edildi.
Her geçen gün şiddetini artıran sürecin sadece bölgeyi değil, küresel ölçekte ekonomik zorlukları da tetikleyen bir "ölüm ve yıkım sarmalı" yarattığı belirtilen bildiride, "dökülen kanın derhal durdurulması ve adaletin tesisi" için barış çağrısı yapıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş dahil olmak üzere Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırıların son verilmesinin istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Kudüs'ten başlayarak Gazze, Lübnan ve tüm kutsal topraklara, Körfez ülkelerinden Tahran'a ve dünyanın en uç noktalarına kadar, bu savaş yorgunu bölgede adaletin ve barışın nihayet hakim olması için aracılık edilmesini ve savunuculuk yapılmasını talep ediyoruz."
12:49 Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın tetiklediği enerji krizi ve güvensizlik ortamının küresel ekonomide enflasyonist baskıları artırması beklenirken, çatışmanın taraflarından İran'ın ekonomisi bu durumdan ciddi manada etkileniyor.
Başkent Tahran'da esnaf, şehir sakinlerinin hem savaş tehlikesi hem de Nevruz Bayramı dolayısıyla farklı bölgelere gitmesi sebebiyle ciddi müşteri ve gelir kaybı yaşıyor.
Savaşın ilk haftalarında güvenlik endişeleri nedeniyle kepenk kapatan esnaf, ilerleyen günlerde dükkanlarını açsa da müşteri azlığı nedeniyle yeteri kadar gelir elde edemiyor.
Kafe işletmecisi ve aynı zamanda aşçısı olan Muhammed Abbasi, savaştan dolayı ham madde temininde sorun yaşadıklarını ve ham madde fiyatlarının arttığını belirtti.
"İşletmemize gelen müşteri sayısı azaldı"
Abbasi, "İşletmemize gelen müşteri sayısı azaldı. Personel de işe gelemiyor. Az sayıdaki müşteri de bombalama, füze veya patlama korkusuyla sokaklara çıkıyor ve buraya gelmiyor." dedi.
İşletmesini açık tutmaya çalıştığını ve hizmet faaliyetlerini asgari düzeyde de olsa sürdürdüklerini söyleyen Abbasi, "Elbette savaş bittiğinde insanlar yine eğlenmek için kafe ve restoranlara gelip vakit geçirecek." temennisinde bulundu.
Savaşın insanların hem işini hem de günlük yaşamlarını sekteye uğrattığını dile getiren Abbasi, "Huzur ve güven ortamı olduğunda müşteri sayısı da artacaktır." dedi.
"Piyasa kötü durumda. İnsanlar Tahran'dan ayrıldı ve hala dönmüş değiller"
Tahran'ın orta kesimlerinde yer alan Cumhuri Caddesi'nde büfe işleten Hüseyin Hasanpur, fiyatların her geçen gün arttığına vurgu yaparak, "Piyasa kötü durumda. Müşteri sayısı azaldı. İnsanlar Tahran'dan ayrıldı ve hala dönmüş değiller." diye konuştu.
Savaş sırasında dükkanını bir hafta süreyle kapatmak zorunda kaldığını ve memleketine döndüğünü belirten Hasanpur, "Memlekette cebimizdeki para bitti ve Tahran'a geri döndük." dedi.
Savaşın bitmesini istediğini ve bu sayede işlerin hareketleneceğini dile getiren Hasanpur, "Yöneticilerden artık barış yapmalarını istiyoruz. Barış olsun ki insanlar güvende olsun." şeklinde konuştu.
"Bayram sezonumuzu kaybettik, bu da tüm piyasayı olumsuz etkiledi"
Dükkanında tatlı ve kuruyemiş satarak geçimini sağlamaya çalışan Rıza Mehdizade, savaşın yalnızca kendi sektörünü değil tüm sektörleri etkilediğini ifade etti.
Mehdizade, "Bayram sezonumuzu kaybettik ve bu da tüm piyasayı olumsuz etkiledi." dedi.
Ürün tedarikinde sorun yaşamadıklarını belirten Mehdizade, ancak halkın alım gücünün düşmesine bağlı olarak satışlarının azaldığını söyledi.
Savaşın İran halkına dayatıldığını ve ABD ile İsrail'in, bulundukları her yeri felakete sürüklediğini vurgulayan Mehdizade, "Bu savaşı kazanacağımıza eminiz ve halkımız her koşulda sistemin ve ülkesinin yanında durmaktadır. İnşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.
12:03 Güney Kore, küresel ve bölgesel tehditlere karşı askeri reformları hızlandıracağını duyurdu
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Kuzey Kore'nin son dönemdeki bazı girişimleri karşısında askeri reformları hızlandıracağını bildirdi.
Yonhap ajansının haberine göre, Lee, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, bölgesel ve küresel güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lee, silahlı kuvvetlere "Orta Doğu'da uzun süren savaş" ve Kuzey Kore'nin iki ülkeyi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de son dönemde yaptığı belirtilen sınır güçlendirme çalışmalarına karşı hazırlık durumunu artırma çağrısı yaptı.
Güvenlik tehditlerine yanıt verebilmek için savunma alanında kendi kendine yeterliliğin şart olduğunu vurgulayan Lee, "seçici askerlik" dahil askeri reformların hızlandırılacağını söyledi.
Lee, ayrıca barış zamanında kendi operasyonel komuta yetkisine sahip olan Güney Kore'nin savaş zamanındaki yetkisini de ABD'den devralma konusunda hızla harekete geçileceğini belirtti.
Önerilen askerlik sistemi, Güney Kore'nin tüm sağlıklı erkeklerin 18 ila 21 ay hizmet vermesini zorunlu kılan askerlik uygulamasına ek olarak askere alınanlara standart hizmet ile uzmanlaşmış, teknoloji odaklı roller arasında seçim yapma hakkı tanınmasını öngörüyor.
11:32 İran'ın 8 saatlik aranın ardından yaptığı yeni füze misillemesi İsrail’in güney bölgelerini hedef aldı
İran'dan sekiz saatlik bir aranın ardından yapılan yeni füze saldırısı İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken halktan sığınaklara girmeleri istendi.
Kanal 12 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ile Necef Çölü bölgesindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.
İsrail’in güneyini hedef alan İran misillemesinin ardından acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
ABD-İsrail’in 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü hava saldırılarına karşılık İran füze misillemeleriyle İsrail'i hedef almayı sürdürüyor.
11:25 Kuveyt'in Şuveyh Limanı'na İHA saldırısı düzenlendi
Kuveyt'teki Şuveyh Limanı'na bu sabah insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.
Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Limanlar İdaresi'nden aktardığı açıklamada, Şuveyh Limanı'na düzenlenen İHA saldırısında can kaybı yaşanmadığı, limanda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Kuveyt ordusundan bu sabah yapılan bir başka açıklamada, hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını püskürttüğü ve ülke semalarında duyulan patlama seslerinin, söz konusu saldırıların hava savunma sistemlerince önlenmesinden kaynaklandığı ifade edilmişti.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı ise ülke hava sahasında 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.
11:10 İsrail ordusu, İran'a gece düzenlediği saldırılarda balistik füze üretim tesislerini vurduğunu iddia etti
İsrail ordusu, İran'a gece yarısı gerçekleştirdiği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran genelinde balistik füze üretim tesisleri ve hava savunma sistemlerinin vurulduğu iddia edildi.
Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece yarısı Tahran yönetiminin silah üretimi için kullandığı altyapı ve tesislerini hedef aldı.
İran'ın batısına yönelik hava saldırılarında ise balistik füze fırlatma rampaları ve depolama tesislerinin vurulduğu savunuldu.
İsrail savaş uçaklarının dün gece gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
10:52 İran basını, BAE'den saldırı ihtimaline karşı bu ülkenin enerji altyapısının potansiyel hedef belirlendiğini yazdı
İran basını, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden saldırı ihtimaline karşı bu ülkenin enerji tesislerinin potansiyel hedef olarak belirlendiğini duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının yayımladığı haberde, olası bir saldırı durumunda BAE genelindeki elektrik santralleri, nükleer tesisler ve güneş enerjisi merkezleri dahil bu ülkenin enerji altyapısı harita üzerinde potansiyel hedefler olarak gösterildi.
Buna göre, infografik harita üzerinden potansiyel hedefler olarak, Dubai'deki Cebel Ali enerji ve tuzdan arındırma tesisi, Abu Dabi'deki Baraka nükleer santrali, Dubai'deki El Tavile elektrik santrali, Dubai'deki M İstasyonu enerji santrali ve Dubai'deki Muhammed bin Raşid El Maktum Güneş Enerjisi Parkı'nın belirlendiği kaydedildi.
Haberde, "uzmanlar, ülkenin sanayi sektörlerinin, su arıtma tesislerinin ve teknoloji merkezlerinin istikrarına olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, bu hedeflere yapılacak herhangi bir saldırının yalnızca yaygın elektrik kesintilerine yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik tedarik zincirinin çökmesine ve Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ticari faaliyetlerin durmasına neden olacağına inanıyor." ifadelerine yer verildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmış, bu tür girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.
Diğer yandan Tahran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın toprak ve hava sahasının İran'a karşı saldırılar için kullanıldığının tespitine dair raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına iletmişti.
10:14 İran'ın misillemelerinin bölgedeki ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" zorladığı iddiası
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme saldırılarının ABD askerlerini "uzaktan çalışmaya" mecbur bıraktığı iddia edildi.
The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen yetkililer, İran'ın misilleme saldırılarının Orta Doğu'daki birçok ABD askeri üssüne "ciddi hasar" verdiğini belirtti.
Savaş başladığında bölgede 40 bine yakın ABD askeri bulunduğunu aktaran askeri yetkililer, bu askerlerden binlercesinin başka bölgelere yollandığını ancak pek çoğunun ise Orta Doğu'da kaldığını belirtti. Öte yandan yetkililer, Orta Doğu'da kalan askerlerin artık eski üslerinde bulunmadıklarını iddia etti.
İsmi verilmeyen kaynaklar, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmasının, birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşınarak "uzaktan çalışmasına" neden olduğunu öne sürdü.
Askeri yetkililer, mevcut savaşın "bölgedeki üsleri savunmasız hale getirdiğini" ve askerlerin artık bu üslerde uzun süreli olarak yaşayamayacak veya görev yapamayacak duruma geldiğini ileri sürdü. Bu konu hakkında "daha iyi bir planlama yapılmadığını" belirten yetkililer, bunun İran'ın saldırılara nasıl tepki vereceği konusunda ABD yönetiminin yaptığı bir "yanlış hesaplamayı" yansıttığını vurguladı.
Bölgedeki askeri operasyonlar hakkında bilgilendirilen iki eski ABD yetkilisi, İran'ın bir misilleme saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca askeri yetkililer, ABD yakıt ikmal uçaklarının, bölgedeki operasyonlara dahil edilmeden önce bölgede oryantasyon veya tatbikat yapmak için "neredeyse hiç zaman kalmadan aceleyle" savaşa sevk edildiğini iddia etti.
ABD Hava Kuvvetlerinden emekli başçavuş Wes Bryant, ABD'nin acil durum operasyon merkezleri kurma kapasitesi olduğunu ancak bu durumda kabiliyet kaybı yaşanacağını kaydetti.
08:30 WSJ: ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi değerlendiriyor
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor.
Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın, görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.
Haberde bu askerlerin, halihazırda bölgeye gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 5 bin deniz piyadesine ve 82. Hava İndirme Tümeni'nden binlerce askere ek olarak yollanacağı öne sürüldü.
Öte yandan, askerlerin Orta Doğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacakları konusunda ise bilgi verilmedi.
Açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyuruların Pentagon'dan yapılacağını vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump'ın emrinde tüm askeri seçenekler her daim mevcuttur." ifadesini kullandı.
WSJ'nin 24 Mart'taki haberinde de Pentagon'un, ABD ordusunun "acil müdahale gücü" olarak görev yapan 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.
Trump, dün İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu duyurmuştu.
07:32 Netanyahu, personel krizi nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını belirtti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi.
Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.
Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.
Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dediği aktarılmıştı.
İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri de Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek, buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etmiş, "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullanmıştı.
İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin tartışmalar etrafında çıkarılması planlanan yeni zorunlu askerlik yasası siyasi krize neden olmuş, Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları uzun süre İsrail meclisinde oylamalara katılmayı reddetmişti.
İsrail'de 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.
06:39 İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden kopan 39 şarapnel parçası Batı Şeria'ya düştü
Filistin polisi, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sırasında kopan 39 şarapnel parçasının işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düştüğünü bildirdi.
Polisten yapılan açıklamada, merkezi operasyon odasının Batı Şeria vilayetlerinde 39 şarapnel parçasının düştüğünü kayda geçirdiği, söz konusu parçaların ekiplerce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, olaylarda yaralanma ya da hasar oluşmadığı kaydedildi.
İran'ın dün sabah saatlerinden bu yana yaptığı 8'inci misilleme nedeniyle "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi ile Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çalmıştı.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik saldırılarına Tahran, füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.
04:30 Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor
Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğunu duyurdu.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt hava savunma sistemlerinin "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediği belirtildi.
Açıklamada, patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önlemesinden kaynaklandığı kaydedildi.
Vatandaşlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
02:09 Suudi Arabistan, Körfez limanlarını Ürdün ve kuzeye bağlayan uluslararası lojistik koridoru oluşturacağını duyurdu
Suudi Arabistan Demiryolları Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Körfez'e açılan limanları Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki Hadise Sınır Kapısı'na bağlayan bir uluslararası lojistik koridoru hizmete alacağı belirtildi.
Bahsi geçen koridorla Körfez'deki Suudi Arabistan limanların hem Ürdün'e hem de kuzeyde yer alan diğer ülkelere bağlanacağına işaret edilen açıklamada, bu adımla Ürdün ve Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki bölgelere doğrudan bağlantısının güçlendirileceği ve yüksek verimli bir kara hattı üzerinden bölgesel ticaretin destekleneceği ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın doğusundaki limanlarından Hadise Sınır Kapısına demiryolu ağı üzerinden konteyner taşımacılığı hizmetinin gerçekleştirileceği, bunun da Ürdün ve kuzey bölgelere doğrudan güzergahlar açarak ihracat faaliyetlerini daha verimli ve güvenilir hale getireceği kaydedildi.
Körfez'deki limanları Ürdün'e bağlayacak uluslararası lojistik koridorun 1700 kilometreyi aşan mesafede diğer kara yolu seçeneklerine kıyasla yarı yarıya azalacağı belirtilen açıklamada, tren başına 400’den fazla konteyner kapasitesiyle hız ve verimliliğin artırılacağına işaret edildi.
Açıklamada, projenin seyahat sürelerini kısaltarak doğrudan lojistik etki oluşturacağı, binlerce kamyonun yollardan çekilmesine katkı sağlayacağı ve bunun altyapı kalitesinin korunması ile güvenlik seviyelerinin artırılmasına olumlu yansıyacağı belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kapatılması
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran, Hürmüz Boğazındaki gemi trafiğini "kontrollü" kapattığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, boğazdan İran'a yapılan saldırılarda taraf olmayan veya saldırılara üsleri ile destek vermeyen ülkelerin geçişine izin verildiğini belirtmişti.
Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE gibi büyük petrol üreticilerinin ihracat yolu olan, günlük milyonlarca varil petrolün ihraç edildiği Hürmüz Boğazı, dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %20'sinin geçiş noktası konumunda.
AA muhabirinin anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten aldığı verilerden derlediği bilgilere göre, 20-22 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde hareket edemeyen yaklaşık 1900 gemi bulunuyor.
01:04 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduğunu söyledi
Fransız France 2 kanalına verdiği özel röportajda Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, "Birçok defa dile getirdik. Biz asla tamamen sivil hedefleri vurmuyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın saldırı hedeflerinin bir şekilde Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetlerine bağlı olduğunu savunan Lavrov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya'da, sivil hedeflere saldırmaktan asla çekinmiyor." dedi.
Lavrov, Putin ve Trump'ın birbirlerine saygı duyduklarını ve her zaman aynı fikirde olmasalar da "büyük siyasetçiler" gibi anlaşabildiğini dile getirdi.
"Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık"
Lavrov, geçen yılki Alaska zirvesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında barış konusunda yapılan tüm müzakerelerin, Avrupa Birliği (AB) ve NATO tarafından engellendiğini iddia etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Putin'e olası bir telefon araması hakkında ise Lavrov, "Vladimir Putin, diyaloğa her zaman açık." dedi.
"İran’a savaşta istihbarat yardımı yapmıyoruz"
İran’ın imzalanan bir devletler arası anlaşma ile Rusya’nın stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Lavrov, saldırılar karşısında İran’ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku savunduklarına dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, kendi ahlaki ilkeleri ve içgüdüleriyle hareket edeceğini söylemesinin tasvip edilemeyeceğini dile getiren Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi ve genel olarak Orta Doğu bölgesindeki tüm sorunları çözmek için diyalog kurulması arzusunu Amerikalılara defalarca iletti. ABD ve müttefikleri oradaki devam eden süreçlere her müdahale ettiklerinde durum giderek daha da vahim hale geliyor." diye konuştu.
Müzakereler devam ederken ABD’nin İran’a saldırı başlattığını anımsatan Lavrov, bunun siyasi ve diplomatik süreci yöneten "Amerikalı müzakereciler hakkında soru işareti" doğurmaktan başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Lavrov, ABD yönetiminin İran lideri ve diğer yöneticileri soğukkanlılıkla öldürmesinden "küstahça ve gururla" bahsetmesinin alaycılıktan başka bir şey olmadığını vurguladı.
Bakan Lavrov, hem İran'ın hem de bölgedeki tüm ülkelerin, özellikle de ABD ve İsrail'in başlattığı saldırganlıktan mustarip olan Körfez ülkelerinin çıkarlarını savunduklarını söyledi.
"İran’a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik"
Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasında askeri ve teknik işbirliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Lavrov, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz." dedi.
Orta Doğu’daki Amerikan askeri üslerinin koordinatlarının yaygın olarak bilindiğini dile getiren Lavrov, "Bu gizlenmiyor. Kamuoyuna açık bir bilgi. İran'ın onlara saldırmasına şaşırmadım." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki ABD askeri üslerinin istihbarat ve uydu verilerini toplamak ve iletmek için kullanıldığını aktaran Lavrov, "Amerikalıların birliklerinin çoğunu bu üslerden tahliye etmeleri boşuna değildi. Bu da ne olacağını bildiklerini gösteriyor. Saldırganlığı başlatarak Arap müttefiklerine ihanet ettiler ve onları hayal kırıklığına uğrattılar." şeklinde konuştu.