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Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar?

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, "gram altın bugün kaç lira?", "çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "altın fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın ve tam altın bugün ne kadar?

25 Haziran 2026 Perşembe günü altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları araştırılırken, "gram altın bugün kaç TL?", "çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" soruları da yanıt arıyor. 

İşte 25 Haziran 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

 

1 Ons altın fiyatları 25 Haziran 2026

Ons altın fiyatları 25 Haziran 2026

Alış: 3.985,4 dolar

Satış: 3.985,9 dolar

2 25 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

25 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 5.956,4 TL

Satış: 5.957,3 TL

3 25 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

25 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.833 TL

Satış: 9.830 TL

4 25 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

25 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.648 TL

Satış: 19.836 TL

5 25 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

25 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.053,47 TL

Satış: 39.855,22 TL

6 25 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

25 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.170 TL

Satış: 39.550 TL

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