Usta günde 10 çift dikiyordu, yapay zekâ 100 çifte çıkardı

Sarı, yapay zeka destekli denetim mekanizmaları hata oranlarını da azalttığını ifade ederek, "Mevcut personelimizle 10 kat daha fazla üretim yapmış olacağız." diye konuştu.

Yerli patent çalışmalarının yanı sıra uluslararası patent süreçlerinin de sürdüğünü aktaran Sarı, makineyi başta Avrupa ve Amerika ülkeleri olmak üzere işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu pazarlara ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.