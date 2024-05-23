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Yaz döneminde gram altın nerede olur? 7 kurumdan tahmin

Sarı metalde yeni rekorlar gelir mi? Yaz döneminde gram altın nerede olur? Uzman yorumları ve gram altın için tahminleri şöyle...

23 Mayıs 2024 | 15:11
Yaz döneminde gram altın nerede olur? 7 kurumdan tahmin

Ekonomist Dergisi yatırımcılar için 'Yaz portföyü nasıl olmalı?' sorusuna yanıt aradı. 12-25 Mayıs 2024 tarihli sayıda yer alan haberde 7 kurumun portföy önerileri alırken gram altın için tahminlere de yer verildi. 

Peki yaz döneminde gram altında nasıl bir tablo oluşabilir? Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Atilla Esen, faiz indirim beklentilerinin geri çekildiği jeopolitik gerilimlerin dönem dönem hafiflediği ortamda ons altının yön bulmakta zorlandığını aktarıyor.

Esen "Enflasyonun görece yüksek seyretmesi ve jeopolitik alandaki gerilimlerin sürmesi altın talebini canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle Çin merkezli talep, altının ons bazlı fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Altın için iyi senaryo altın fiyatlarını yukarı taşıyabilecek faiz indirimlerinin beklenenden önce gerçekleşmesi. Kötü senaryo ise merkez bankalarının yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmemesi ve jeopolitik risklerin barış görüşmeleriyle çözülmesiyle olur." diyor.

GMC Yatırım Genel Müdürü Alper Nergis'e göre ise, jeopolitik risk temasının devam etmesi, majör merkez bankalarından beklenen faiz indirimi hikayesi ve son çeyrekteki ABD başkanlık seçimi değerli metallere yönelik iyimser beklentiyi ön planda tutuyor. 

7 kurumun yaz döneminde gram altın tahminleri ise şöyle: 

 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

 

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