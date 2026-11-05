En yüksek hibe İstanbul ve Ankara’ya: ENHANCER PRO sonuçları açıklandı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, söz konusu program Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Türkiye Temsilciliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülüyor.

Program ile yerel iş ekosistemine uygun ortak kullanım merkezleri kurulması, mevcut tesislerin kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesini amaçlanıyor.

Girişimciler ve potansiyel girişimcilerin ihtiyaç duydukları hizmetlere erişebilecekleri ortak kullanım tesislerinin kurulmasını ve geliştirilmesi de programın amaçları arasında yer alıyor.

ENHANCER PRO Projesi kapsamında uygulanacak hibe programlarının ilki olan Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı 16 Ocak 2026'da ilan edilmiş ve program kapsamında açılan teklif çağrısının başvuruları 3 Nisan 2026 itibarıyla sona ermişti.

Söz konusu programın değerlendirme sonuçları açıklandı. Bu kapsamda, 17 ilde 58 kuruma yaklaşık 604 milyon lira hibe sağlanması öngörülüyor.

En yüksek hibe İstanbul ve Ankara'daki projelere

Programda, İstanbul'daki projelere 1,562 milyon avro, Ankara'dakilere 1,326 milyon avro, Gaziantep'tekilere 996,8 bin avro, Mersin'dekilere 932,1 bin avro, Kahramanmaraş'takilere 727,1 bin avro, Bursa'dakilere 771,9 bin avro, Adana'dakilere 574,2 bin avro, Hatay'dakilere 558,2 bin avro, Kayseri'dekilere 557,2 bin avro, Elazığ'dakilere 540 bin avro, Şanlıurfa'dakilere 519,5 bin avro, Konya'dakilere 378,9 bin avro, Kocaeli'dekilere 377,6 bin avro, İzmir'dekilere 367,9 bin avro, Malatya'dakilere 314,5 bin avro, Osmaniye'dekilere 193,6 bin avro, Adıyaman'dakilere 178,6 bin avro hibe verilecek.

ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı kapsamında ise teknolojiden akademiye, yerel yönetimlerden meslek kuruluşlarına ve OSB'lere kadar farklı alanlardaki projelere destek sağlanacak.

Başvuru sahibi kurumların faaliyet alanlarına bakıldığında, teknoloji ve akademi alanında 20 proje için teknoparklara, TEKMER'lere, teknoloji transfer ofislerine ve üniversitelere 3 milyon 767 bin avro, yerel yönetimlere yönelik 16 proje için belediyelere ve büyükşehir belediyelerine 3 milyon 12 bin avro, meslek kuruluşlarına 16 proje için odalara, ticaret borsalarına ve esnaf birliklerine 2 milyon 987 bin avro, OSB'lere 5 proje için ortak üretim ve hizmet altyapıları oluşturulması amacıyla 954 bin 95 avro, lisanslı depoculuk alanında ise bir proje için tarımsal ürünlere yönelik ortak hizmet altyapısı oluşturulması amacıyla 155 bin avro destek verilecek.

Hibe sözleşmelerinin Aralık 2026'da imzalanması ve projelerin uygulamaya alınması planlanıyor.

Projenin toplam bütçesi 70 milyon avro

AB finansmanıyla yürütülen ENHANCER PRO Projesi, Aralık 2024-Aralık 2028 dönemini kapsıyor. Toplam 70 milyon avro bütçeli proje ile Türkiye'de girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin büyümelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki kişilerin ekonomik hayata katılımını artırmayı da hedefliyor.