İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu üyelerinden Başkan Andrew Bailey dahil 8'inin politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e yükseltilmesi, birinin de 50 baz puan artışla yüzde 4,25'e çıkarılması yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Orta Doğu'daki savaşın dokuzuncu ayında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, küresel enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın doğrudan etkilerinin olduğu ve bu artışın şirketlerin ve hanehalklarının enerji faturalarına yansımaya devam edeceği aktarıldı.

Artan fiyatların etkisiyle İngiltere'de yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,5'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, 2027'nin ortasında enflasyonun yüzde 5'e çıkmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltme kararının iki temel değerlendirmeye dayandığı aktarılarak, enflasyonist baskıların düzeyinin bankanın politika faizini artırmasını gerektirecek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Son aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerin genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin de para politikasının bir miktar daha sıkılaştırılması gerektiği yönündeki görüşü desteklediği ifade edilen açıklamada, faizin bundan sonraki seyrinin enflasyonist baskıların ne ölçüde güçleneceğine ilişkin beklentilerin nasıl şekilleneceğine bağlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun ne kadar hızlı düşeceğinin belirsiz olduğu ve enflasyonist baskıların gücünü etkileyecek çeşitli faktörlere bağlı olduğu bildirilerek, "Bu faktörler arasında enerji fiyatlarındaki artışın büyüklüğü ve süresi, ücret ve fiyat belirleme davranışlarının nasıl tepki vereceği ve enerji fiyatlarının yükselmesi ile finansal koşulların sıkılaşması karşısında talebin ne ölçüde dirençli kalacağı yer almaktadır. Para politikasının vereceği tepki de bu süreçte belirleyici olacak." denildi.

BoE'nin açıklamasında ayrıca kurulun enflasyonist baskıların muhtemel gücündeki değişime ilişkin kanıtları her toplantıda değerlendirmeye devam edeceği ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe geri dönmesini sağlamak amacıyla faizi gerektiği şekilde ayarlayacağı kaydedildi.

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın yol açtığı ve gelecek dönemde etkisini göstermesi beklenen enflasyonist baskıların bankanın faiz oranını artırmasını gerektirecek düzeye taşıdığını belirterek, "Bugünkü faiz artışı, kaçınılmaz olarak uzun bir faiz artırımı sürecinin ilk adımı olarak görülmemeli. Ancak Orta Doğu'daki çatışma sona ermediği sürece, bunun son faiz artışı olması da pek olası görünmüyor. Para Politikası Kurulu her toplantıda ekonomik görünümü değerlendirecek ve enflasyonun kalıcı biçimde yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesini sağlamak için gerektiğinde uygun adımları atacak." ifadelerini kullandı.