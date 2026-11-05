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Anadolu Ajansı
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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatlarına enerji etkisi: Yıllık artış yüzde 11'i aştı

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları eylül ayında yükselişe geçti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatlarına enerji etkisi: Yıllık artış yüzde 11'i aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre AB'de ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,9 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11,1 yükseldi.

Yükselişte enerji fiyatlarındaki artış etkili

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının yükselmesinde enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.

AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 4,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,2 ile Litvanya'da ve yüzde 3,9 ile Yunanistan ve İspanya'da yükseldi. Lüksemburg ve Malta'da ise üretici fiyatları değişmedi.

ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 22,9, İrlanda'da yüzde 19,9 ve Litvanya'da yüzde 19 artarken, Lüksemburg'da yüzde 8,1 geriledi.

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Anadolu Ajansı
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