Türkiye’de yeni ekonomi yönetimi ile birlikte Merkez Bankası politikalarına bakışta iyileşme olsa da yüksek enflasyon ve işsizlik ile birlikte yatırım ortamındaki durağanlık nedeniyle ekonomiye olan güvende iyileşme sağlanamıyor.

ARAM EKİN DURAN

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomiye güven kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine indi.

Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9,2 düşerek 70,4 değerine geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi de aynı seviyede kaldı ve 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6’ya indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 75,4’e ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise, aralıkta bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 106,8 seviyesine yükseldi.