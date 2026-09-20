Sanovel yönetim ekibinde yeni atama

Türk ilaç sektörü şirketlerinden Sanovel, organizasyonel yapısını ve liderlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 25 yılı aşkın insan kaynakları yönetimi tecrübesine sahip Engin Dirik, Eylül 2026 tarihi itibarıyla Sanovel’de İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak göreve başladı.

İnsan kaynakları alanında stratejik yönetim, organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, liderlik gelişimi, performans yönetimi, ücretlendirme, yan haklar, değişim yönetimi, işveren markası ve İK analitiğine kadar geniş bir uzmanlığa sahip olan Engin Dirik; kariyeri boyunca başta ilaç sektörü olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu şirketlerde önemli görevlerde bulundu.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Engin Dirik, kariyerine 2000 yılında Tansaş’ta başladı. Ardından Humanitas ve Garanti Bankası ile Nissan Automotive’de danışmanlık rolleri üstlenen Dirik, ilaç ve hızlı tüketim sektörlerindeki kapsamlı yöneticilik kariyerine geçiş yaptı. 2005-2013 yılları arasında Sanofi’de Kıdemli İK İş Ortağı olarak görev yapan Dirik; işe alım, organizasyonel yapılandırma ve gelişim, performans ve yetenek yönetimi, liderlik gelişimi ve İK sistemleri başta olmak üzere birçok alanda sorumluluklar üstlendi. 2013-2014 yılları arasında HSBC’de Yetenek Yönetimi Müdürü olarak görev yapan Engin Dirik, 2014-2022 yılları arasında Abdi İbrahim’de sırasıyla İnsan Kaynakları Yöneticisi, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev aldı.

Son olarak, 2022 yılından bu yana Ali Raif İlaç’ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Engin Dirik, Sanovel’deki yeni göreviyle birlikte insan kaynakları ve kurumsal iletişim fonksiyonlarının stratejik yönetimine liderlik edecek.

