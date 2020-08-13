Avrupa Birliği’nin koyduğu kotalar nedeniyle çelik ihracatında ilk altı ayda 1 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Türkiye, kısıtlamaların kaldırılması için girişimde bulunurken, alternatif pazarlar olarak Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika öne çıkıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) çelik ticaretinde gümrük duvarlarını artırarak kotalarda kısıtlamaya gitmesi, 2018’den beri ABD’nin ek vergileriyle sıkışan çelik ihracatına ikinci bir darbe vurdu.

Sektör temsilcileri, AB’nin kısıtlamaları nedeniyle bölgeye çelik ihracatında yüzde 60’a varan kayıplar yaşanabileceğini belirtirken, ilk altı ayda yaşanan ihracat kaybı ise 1 milyar dolara ulaştı. 2018’de toplam 8,5 milyon ton olarak gerçekleşen AB’ye çelik ihracatının 2021 sonunda 4 milyon tona kadar gerilemesi bekleniyor.

Türkiye bir yandan söz konusu uygulamanın kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvuru yaparken, diğer yandan hükümet ve sektör nezdinde AB kurumlarında girişimlerde bulunuyor.

Bu süreçte azalan ihracatı geri kazanabilmek için aşlternatif pazar arayışına giren çelik ihracatçıları, özellikle Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika pazarlarına ağırlık verecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.