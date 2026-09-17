Türk sanayisinden ABD'ye yeni yatırım

Avrupa’nın en büyük iki folyo üreticisinden biri, Türkiye’nin ise en büyük yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum’un ABD'deki iştiraki Kibar Americas, Fairmont kentinde satın aldığı alüminyum üretim tesisinin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Merkezi Chicago'da bulunan Kibar Americas'ın Fairmont yatırımı, şirketin ABD'deki üretim faaliyetlerinin gelişiminde önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Tesis, Kibar Americas'ın Kuzey Amerika'da uzun yıllardır sürdürdüğü ticari ve dağıtım faaliyetlerini yerel üretim kapasitesiyle tamamlayarak şirketi ABD'nin önde gelen alüminyum folyo üreticileri arasında konumlandırıyor.

Kurdele kesim töreninde Kibar Holding, Assan Alüminyum ve Kibar Americas'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eyalet ve yerel yönetim yetkilileri, müşteriler, tedarikçiler, sektör temsilcileri, yerel topluluk liderleri, basın mensupları ve çalışanlar yer aldı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar törende yaptığı konuşmada, açılışın şirketin 50 yılı aşkın sanayi yolculuğunda yeni bir sayfa olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir üretim tesisinin açılışını değil, beş kıtada 100'den fazla ülkeyle iş yaptığımız Kibar Topluluğu'nun yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını kutluyoruz. Kibar Americas markasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırım, Amerikan imalat sanayisinin geleceğine duyduğumuz güveni ve müşterilerimize kendi pazarlarında daha yakın hizmet verme kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise Fairmont yatırımının Kibar Topluluğu'nun uzun vadeli büyüme yaklaşımının önemli bir örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kibar Topluluğu olarak sanayi alanındaki köklü birikimimizi, stratejik pazarlarımızdaki yerel yetkinliklerle tamamlamaya dayanan bir büyüme yaklaşımı izliyoruz. Dünyada değişen ekonomik dengeler, yeniden şekillenen küresel ticaret yapısı ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, sanayi şirketlerini tüketimin gerçekleştiği pazarlara daha yakın üretim yapmaya yönlendiriyor. Üretimin pazara yakınlaşması artık yalnızca lojistik veya maliyet avantajı sağlayan bir tercih değil, rekabet gücü, tedarik güvenliği, çeviklik ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik bir gereklilik haline geliyor.

Fairmont yatırımımızı da bu dönüşümün ve uzun vadeli bakış açımızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Bu yatırım, yalnızca ABD’de üretim kapasitesi kazanmamızı değil, müşterilerimize kendi pazarlarında daha yakın, hızlı ve esnek hizmet sunmamızı da sağlayacak. Aynı zamanda küresel üretim ağımızı daha dengeli ve dayanıklı hale getirirken, Türkiye’de sahip olduğumuz güçlü sanayi, Ar-Ge ve üretim yetkinliklerimizi Kuzey Amerika’daki yerel üretim gücümüzle birleştirmemize olanak tanıyacak.

Önümüzdeki dönemde de değişen dünya ekonomisinin dinamiklerini yakından takip ederek, stratejik pazarlarımızda yerel varlığımızı güçlendiren ve sürdürülebilir değer yaratan yatırımları kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör de yatırımın Assan Alüminyum'un küresel büyüme stratejisindeki yerine dikkat çekerek, “Fairmont yatırımı, coğrafi çeşitliliğimizi artırma ve stratejik pazarlarda müşterilerimize daha yakın olma hedefimizin önemli bir parçası. Türkiye'deki güçlü üretim, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik yetkinliklerimizi Kuzey Amerika'daki yerel üretim kapasitesiyle tamamlayan bu yapı, küresel büyüme planlarımızı desteklerken müşterilerimize daha esnek ve dayanıklı bir tedarik yapısı sunmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kibar Americas COO'su Atilla Çetinel ise Fairmont yatırımının şirketin Kuzey Amerika stratejisi açısından taşıdığı önemi şu sözlerle değerlendirdi: “Fairmont yatırımı, Kibar Americas'ın Kuzey Amerika'daki uzun vadeli büyüme stratejisinin temel yapı taşlarından biri. Bu tesisle bölgede uzun yıllardır sürdürdüğümüz ticari ve dağıtım faaliyetlerini yerel üretim yetkinliğiyle tamamlıyor; müşterilerimize daha yakın, daha esnek ve daha güçlü bir tedarik yapısı oluşturuyoruz. Müşteri onay süreçlerini ilerletirken ve üretimi kademeli olarak artırırken odağımız, müşterilerimizin beklediği kaliteyi, güvenilirliği ve hizmet seviyesini sunmak.”

Üretime geçen tesiste iklimlendirme, ambalaj, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere geniş bir yelpazede alüminyum folyo üretilecek.

Kibar Americas, önümüzdeki dönemde Fairmont operasyonlarını genişletmeyi, dünya standartlarında bir alüminyum folyo üreticisi olarak konumunu güçlendirmeyi ve şirketin uzun vadeli büyümesini desteklerken faaliyet gösterdiği topluluklar için de kalıcı değer yaratacak yeni fırsatları değerlendirmeyi sürdürecek.

