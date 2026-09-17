Özka Lastik'te üst düzey atama

Özka, global lastik endüstrisindeki dönüşümü ve özellikle Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin üretim altyapısını bugünden şekillendiriyor. Yeni yatırımların devreye alınmasıyla birlikte üretim kabiliyetlerini ve teknolojik altyapısını daha ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanan şirket, bu dönüşümü destekleyecek organizasyonel yapılanmayı da eş zamanlı olarak güçlendiriyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen COO atamasıyla Mehmet Yüksel; Üretim, Kalite, Ar-Ge, Planlama, Yatırım ve Projeler, Elektrik ve Bakım, İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Özka’nın üretim ve operasyon gücünün merkezinde yer alan kritik fonksiyonlardan sorumlu olacak.

Goodyear Lüksemburg’dan Özka’ya global üretim ve dönüşüm deneyimi

Mehmet Yüksel, yaklaşık 21 yıllık Goodyear kariyeri boyunca Türkiye, Çin, Malezya ve Avrupa’da üretim, mühendislik, operasyonel mükemmellik, iş dönüşümü, yatırım ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli görevler üstlendi. Kariyerinin son 10 yıllık bölümünde Goodyear’ın Lüksemburg merkezli organizasyonunda EMEA ve global ölçekte üst düzey sorumluluklar üstlenen Yüksel, son olarak Global Director, Reliability Engineering görevini yürüttü. Bu görev kapsamında Amerika, EMEA ve Asya Pasifik bölgelerinde 50’nin üzerinde üretim tesisini kapsayan global üretim güvenilirliği ve mükemmellik çalışmalarına liderlik etti.

Yüksel, 2021-2025 yılları arasında yine Goodyear Lüksemburg’da Global Manufacturing Engineering Operation Director olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca büyük ölçekli teknoloji, otomasyon ve kapasite yatırımlarında sorumluluk üstlenen Yüksel; Almanya’daki yüksek teknoloji otomasyon ve iş dönüşümü projelerinin yanı sıra EMEA genelindeki üretim ve teknoloji yatırımları ile Çin’de gerçekleştirilen yeni fabrika yatırımında da önemli sorumluluklar üstlendi.

Özka, üretim gücünü organizasyon gücüyle büyütüyor

Mehmet Yüksel’in COO olarak atanması, Özka açısından yalnızca üst düzey bir yönetici atamasını değil, şirketin gelecek vizyonunun organizasyonel boyutunda atılan stratejik bir adımı ifade ediyor. Üretim kabiliyeti, sektörel uzmanlığı ve yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Özka; yeni dönemde üretim, teknoloji, kalite, Ar-Ge, yatırım ve operasyonel mükemmelliği daha entegre bir yapı altında buluşturmayı hedefliyor.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Özka COO’su Mehmet Yüksel:

“Güçlü sanayi birikimi, üretim yetkinliği ve geleceğe dönük yatırım vizyonuyla önemli bir dönüşüm sürecinde olan Özka’nın bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Global ölçekte edindiğim deneyimi Özka’nın güçlü üretim kültürüyle buluşturarak; teknoloji, Ar-Ge, kalite ve operasyonel mükemmellik odağında daha rekabetçi, daha çevik ve geleceğe hazır bir üretim yapısı oluşturmak için çalışacağız. Hedefimiz, Özka’nın Türkiye’deki güçlü konumunu daha da ileri taşırken global lastik endüstrisindeki iddiasını ve rekabet gücünü büyütmek.” dedi.