BES’e 300 bin kurum dahil oluyor
2017 yılı başından itibaren kademeli geçiş ile uygulamaya giren otomatik katılımın altıncı ve son fazı ocak ayı itibarıyla başladı. Çalışan sayısı 5 ile 9 arasında olan yaklaşık 300 bin kurumun ocak ayı içerisinde sisteme dâhil olması bekleniyor. Bu yeni kademeye yönelik şirketlerin de uygulamaları devam ediyor. Bunlardan biri de Anadolu Hayat Emeklilik.
YENİ UYGULAMA
Otomatik katılıma ilişkin tüm süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yola çıkan Anadolu Hayat Emeklilik, birkaç dakika içinde otomatik katılıma giriş işlemlerinin yapılabildiği “Online Otomatik Katılım” sayfasını kurumların, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmetine sundu.
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Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım kapsamındaki pratik çözümleri ile bu süreci en kolay şekilde geçirmeleri için kurumlara destek veriyor. 5 – 9 arasında çalışanı olan kurumların otomatik katılıma geçişlerinin ocak ayı itibarıyla başladığını ve ücret ödeme tarihlerine bağlı olarak ocak ayında tamamlanması gerektiğini hatırlatan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “300 bin dolayında kurum sisteme dahil oluyor.
Bu kurumlar için süreçlerini hızlı ve verimli yönetmenin en öncelikli konular arasında olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle iş ortaklarımızın otomatik katılım için harcayacakları eforu en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.
“5 MİLYON KİŞİ BİRİKİM YAPTI”
M. Uğur Erkan, 2017 yılında otomatik katılımın yürürlüğe girmesiyle birlikte bugüne kadar 5 milyonu aşkın çalışanın birikim yapmaya başladığına dikkat çekiyor. Uğur Erkan, “Kurumların veya serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin, anadoluhayat.com.tr internet sitesindeki ‘Online Otomatik Katılım’ sayfasından diledikleri anda teklif alarak otomatik katılım sözleşmelerini hemen oluşturabiliyor” diyor.
Ayrıca kurumların, çalışanlarının bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin pek çok işlemi için bordro programları ile entegre çalışabildiklerini dile getiriyor Erkan, “Şirketimizin online entegrasyon sağladığı bordro uygulamalarını kullanan işverenler, çalışanlarının otomatik katılım kapsamındaki bireysel emeklilik hesaplarına ilişkin hesap açılışı, ödeme, güncel durum sorgulama gibi birçok işlemi bordro programları aracılığıyla anlık olarak gerçekleştirebiliyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde kolaylık sağlanırken, olası hataların önüne geçiliyor” diye konuştu.
SORUN YANITLAYALIM…
ÇOCUKLARIM VE YAKINLARIM İÇİN BES HESABI AÇABİLİR MİYİM?
Bireysel emeklilik hesabı uzun süre birikim yapabilme olanağı sunuyor. Fiil ehliyeti olmayan çocuklarınızın geleceği için kendi adınıza hesap açıp çocuklarınızı lehdar tayin edebilirsiniz. Bu durumda hesap sizin adınıza açıldığı için katkı payı ödemeleriniz üzerinden hesaplanan devlet katkısı tutarı kendi devlet katkısı limitinizden düşürülecektir.
Yakınlarınızın da ad ve hesabına BES hesabı açtırıp, katkı paylarını siz ödeyebilirsiniz. Devlet katkısı limiti şahıs bazında belirlendiği için, yakınlarınızın hesabına yapacağınız katkı payı ödemeleri sizin devlet katkısı limitinizi etkilemeyecek. Bu uygulamadan, anne-babanız, kardeşleriniz, eşiniz, fiili ehliyeti bulunan çocuklarınız ve değer verdiğiniz diğer kişilerin yararlanmasını sağlayabilirsiniz.
Tasarruf imkanınız yüksekse (devlet katkısı üst limitinden yararlanmak için ödenmesi gereken katkı payı tutarının – örneğin, 2019 yılı için 30.700,80 TL’nin – üzerinde tasarruf yapabiliyorsanız) ve devlet katkısından azami şekilde faydalanmak istiyorsanız, hem kendi adınıza hem de aile fertleriniz adına ayrı ayrı hesap açabilirsiniz.
Mesela, 2019 yılı için yıllık tasarruf tutarınız 70 bin TL ise eşiniz ve fiil ehliyeti bulunan bir çocuğunuz adına ayrı hesap açtırabilirsiniz. Böylece, kişi başına azami devlet katkısı 7 bin 675,20 TL olduğundan şahsınızın ve aile fertlerinizin BES hesaplarına toplam 17 bin 500 TL tutarında devlet katkısı ödenir. Söz konusu 70 bin TL’yi sadece kendi hesabınıza yatırarak değerlendirseydiniz, sadece 7 bin 675,20 TL tutarında devlet katkısı ödemesi hesabınıza yapılacaktır.
“FAİZLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HIZ KESEBİLİR”
HASAN BASRİ TARMAN
İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Yurtiçi tahvil piyasamızda 2018 üçüncü çeyrek ve sonrasındaki siyasi ve ekonomik politika belirsizliğinden kaynaklanan türbülans geride bırakıldı. İlgili dönemde yurtiçi gösterge 10 yıllık tahvil faizi yüzde 22’lere kadar tırmandıktan sonra an itibarıyla yüzde 15,50’lere kadar geriledi.
Enflasyondaki önlemler sonrası manşet ile çekirdek enflasyondaki gerileme ve para politikasında yeterli güçlü sıkı duruş, verim eğrisinde her vadede faiz düşüşlerini getirdi. Hazine’nin borç yönetim stratejisindeki değişiklikler faizlerdeki düşüşü destekliyor. Kamuya ait tüm fonların tek hesap altında toplanarak sabit kuponlu uzun vadeli tahvillerin ağırlığının azaltılması faizlerdeki düşüşe katkıda bulunuyor.
Tüketim ve yatırım tarafındaki talep düşüşünün de etkisiyle cari açıktaki dengelenme, döviz ihtiyacını göreli azaltırken TCMB’nin para politikasındaki sıkı duruşu ve TL’nin yüksek carry potansiyeli TL’de değerlenme sürecini destekliyor, tahvil faizlerine olumlu etki ediyor. 2019’da 130 milyar TL gibi yüksek bir iç borç geri ödeme takvimiyle karşı karşıyayız.
Şubat ve martta da hazinenin borçlanma performansı tahvil faizlerine etkide bulunabilir. Kısa vadede faizlerdeki hızlı düşüş eğilimi bir miktar hız kesebilir. Orta-uzun vadede para ve maliye politikalarının ekonomide yeniden dengeleyici adımları destekleyen nitelikte olması durumunda yurtiçi tahvil piyasalarında pozisyon biriktirmek adına bu seviyeler takip edilmeli.”
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