Yeni diye temiz sanmayın: Kıyafetleri giymeden önce yıkamanız için 4 neden

Yeni alınan kıyafetlerin ilk kullanım öncesinde özel bir işlemden geçirilmesine gerek olmadığı, standart bir yıkama programının üretimden kalan kimyasalların, fazla boyanın ve deneme sırasında bulaşabilecek mikropların temizlenmesi için genellikle yeterli olduğu belirtiliyor.

Kıyafetlerin rengini korumak için ters çevrilerek düşük sıcaklıkta yıkanması öneriliyor. Böylece üretim, nakliye ve mağazada denenme sürecinde kıyafetlerin üzerinde kalabilecek kimyasal, boya ve kirlerin temizlenmesine yardımcı oluyor.