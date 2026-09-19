Yeni diye temiz sanmayın: Kıyafetleri giymeden önce yıkamanız için 4 neden

Yeni aldığınız bir kıyafet temiz ve kullanılmamış görünse de paketten çıkarır çıkarmaz giymek sanıldığı kadar iyi bir fikir olmayabilir.
Üretim aşamasından nakliyeye, mağazaya ulaşmasından satın alınmasına kadar kıyafetler pek çok farklı ortam ve yüzeyle temas edebiliyor.
Bu nedenle kıyafetleri ilk kez giymeden önce yıkamak önem taşıyor.
MoneyTalksNews'te yer alan habere göre, işte yeni aldığınız kıyafetleri giymeden önce yıkamanız için 4 neden…
1 Kimyasal maddeler içerebilir:
Kıyafetlere, üretim ve nakliye sürecinde görünümlerini korumak amacıyla çeşitli kimyasal işlemler uygulanabiliyor. Bunlar arasında, nemli ortamlarda küflenmeyi ve kırışmayı önlemek için kullanılan formaldehit reçinesi de bulunuyor.
Dermatologlara göre formaldehit, özellikle kıyafetlerin cilde sürtündüğü bölgelerde tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.
2 Boyalar cildinize zarar verebilir
Birçok sentetik kumaşın renklendirilmesinde dispers boyalar kullanılıyor. Kıyafet yıkanmadan giyildiğinde, kumaşa tam olarak sabitlenmeyen fazla boya terlemeyle birlikte cilde geçebiliyor.
Bu boyalar, ciltte kaşıntı ve kızarıklığa yol açabilen temasa bağlı cilt tahrişinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
3 Sizden önce başkaları denemiş olabilir
Mağazadan satın alınan kıyafetler, daha önce başka kişiler tarafından denenmiş olabilir. Deneme sırasında kıyafetlerin üzerinde ölü deri hücreleri, ter ve losyon kalıntıları kalabilir.
Bazı durumlarda virüs ve bakteriler de kıyafetlere bulaşabilir.
4 Üretim ve nakliye sürecinde kirlenebilir
Kıyafetler büyük fabrikalarda kesiliyor, dikiliyor ve paketleniyor. Ardından nakliye konteynerlerinden geçerek mağazaların depolarına ulaşıyor.
Üretimden mağazaya kadar geçen bu süreçte kıyafetlerin üzerinde toz ve kir birikebiliyor.
5 Yeni kıyafetler nasıl yıkanmalı?
Yeni alınan kıyafetlerin ilk kullanım öncesinde özel bir işlemden geçirilmesine gerek olmadığı, standart bir yıkama programının üretimden kalan kimyasalların, fazla boyanın ve deneme sırasında bulaşabilecek mikropların temizlenmesi için genellikle yeterli olduğu belirtiliyor.
Kıyafetlerin rengini korumak için ters çevrilerek düşük sıcaklıkta yıkanması öneriliyor. Böylece üretim, nakliye ve mağazada denenme sürecinde kıyafetlerin üzerinde kalabilecek kimyasal, boya ve kirlerin temizlenmesine yardımcı oluyor.