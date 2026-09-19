KYGM’den öğrencilere yurt ücreti uyarısı var

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (GSB KYGM), resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilere yurt ücreti ödeme takvimini hatırlattı.

Yapılan duyuruda öğrencilerin hak kaybı veya herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına ödeme süreçlerini kontrol etmelerinin önemi vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Yurt ücreti ödeme sürecine ilişkin bilgileri kontrol etmeyi ve ödemenizi belirtilen süre içinde tamamlamayı unutmayın."

Genel Müdürlük, ödeme tarihlerinin ve takvim detaylarının yetkili kanallar ve e-Devlet/GSB sistemleri üzerinden takip edilebileceğini bildirdi.