BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (27-31 Mart)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,35 kayıpla 4.812,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.752,91 puanı, en yüksek 5.074,03 puanı gördü.

1 Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,82 azalışla 4.670,17 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,81 kayıpla 7.909,97 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,12 düşüşle 4.017,28 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 6,16 azalışla 5.152,28 puana geriledi.

2 Kiler Holding en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,86 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 13,22 ile Şekerbank, yüzde 10,69 ile Albaraka Türk izledi.

3 En çok kaybettiren Oyak Çimento oldu Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,80 ile Oyak Çimento, yüzde 17,04 ile Smart Güneş Enerjisi, yüzde 15,57 ile İskenderun Demir Çelik şeklinde sıralandı.

4 En değerli şirketler Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 231 milyar 180 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 205 milyar 247 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 193 milyar 996 milyon lirayla Koç Holding oldu.

5 Altın düştü, dolar yükseldi 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 azalışla 1.221 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,15 kayıpla 8 bin 183 liraya geriledi.

6 Doların satış fiyatı yüzde 0,60 değer kazanarak 19,1860 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,82 artışla 20,8910 lira oldu.