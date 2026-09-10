GITEX Ai Türkiye'nin ikinci gününde yapay zeka ekonomisinin geleceği ele alındı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenen GITEX AI Türkiye, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

GITEX AI Türkiye'nin ikinci gününün ilk oturumunda konuşan Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Türkiye'nin yapay zeka çağında üreten ve yön veren ülkeler arasında yerini almasına katkı sağlamayı amaçlayan "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi"nin ana başlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıkladıklarını hatırlattı.

Uzun, Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında 5 milyon vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edilen eylem planının, Türkiye'nin yapay zeka geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesine önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Her bir vatandaşa ulaşmayı planladıklarını ifade eden Uzun, "Yaşlarına, mesleklerine ve eğitim düzeylerine göre, yapay zekanın yardımıyla vatandaşlarımızın yapay zeka çağını yaşamaya hazır olmalarını istiyoruz." dedi.

GITEX Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand, Türkiye'nin yapay zeka ekonomisine sıfırdan girmediğini, arkasında bunu kanıtlayan pek çok başarı ve deneyimi bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye, elde ettiği başarılarla zaten dünyanın önde gelen sanayi güçlerinden biri. Şimdi asıl soru şu: Türkiye, sahip olduğu bu sanayi gücünü yapay zeka ekonomisindeki bir sonraki yarışı hızla kazanmak için ortaya koyabilir mi? Yapay zeka tamamen farklı bir yarış ve rekabet denklemini neredeyse bütünüyle değiştirdi." dedi.

Türkiye'nin güçlü ekosisteminin tamamını ortak bir yapay zeka hedefi doğrultusunda seferber etmesi gerektiğine işaret eden LohMirmand, bu hedefe yönelik kayda değer bir irade bulunduğunu, ülkenin hızlanma aşamasına geçmesi gerektiğini ifade etti.

LohMirmand, "Türkiye'nin yeni bir teknoloji fuarına ihtiyacı yok. Türkiye tek başına zaten harika konumda. Fakat her ülkenin, her şehrin ve şirketin elindeki tüm kaynaklarla yarıştığı bir düzende, bu yarışın bir sonraki turunu kazanmak istiyorsanız GITEX sizin çarpan gücünüz olmalı. Türkiye'nin tüm bir yılda ihtiyaç duyduğu her şeyi, yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurmayı, insanlarla buluşmayı ve bilgi paylaşımını 2-3 güne sığdırıyoruz. Ve unutmayın, bu henüz ilk yılımızın ilk günleri. Burada bir bitiş çizgisi yok, daha yeni başladık." diye konuştu.