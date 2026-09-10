ECB Başkanı enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalacağı uyarısında bulundu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin eylül toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25'er baz puan artırmasının ardından Berlin’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına para politikası kararlarını açıklayarak başlayan Lagarde, ekonomik büyüme ve Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon eğilimleri üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avro Bölgesi ekonomisinin enerji şoklarına rağmen beklenenden daha dirençli olduğunu belirten Lagarde, buna karşın enerji fiyatlarındaki şoklar ile küresel ticaret gerilimlerinin büyüme üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilimin fiyatlar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü dile getiren Lagarde, "Orta Doğu'daki çatışmalar enflasyonist baskılar oluşturmaya devam ediyor ve enflasyonun uzun bir süre boyunca hedefin oldukça üzerinde kalması bekleniyor." dedi.

Lagarde, enflasyonda kısa vadeli beklentilerin yüksek seyrettiğini ancak orta vadede istikrar öngördüklerini vurgulayarak, beklentilerinden biraz daha düşük ama daha uzun soluklu bir enflasyon süreci yaşanacağını bildirdi.

ECB Başkanı Lagarde, para politikasını enflasyonu yüzde 2 hedefine ulaştıracak şekilde ayarlamakta kararlı olduklarının altını çizdi.

Yönetim Konseyi olarak bugünkü faiz kararını oy birliğiyle aldıklarını anlatan Lagarde, "Bu karar üzerinde tartışmaya gerek bırakmayacak kadar net bir adımdı. Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmeye devam ediyor. Riskler enflasyon tarafında yukarı yönlü, ekonomik büyüme tarafında ise aşağı yönlü olmayı sürdürüyor. Buna karşın, jeopolitik çatışmaların yarattığı risklere karşı iyi bir pozisyonda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Ekonomideki dirençli seyir ve enflasyon verileri sürpriz oluşturdu"



Christine Lagarde, bugünkü toplantıda gelecekteki olası adımları tartışmadıklarını vurgulayarak, "Piyasayı sıkmamak adına sürekli verilere odaklandığımızı söylemiyoruz. Ancak durum o kadar değişken ki çok ileriye bakmanın bir anlamı yok. Bir sonraki adım tahmin edilemez. Tamamen önümüze gelecek verilere odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

ECB Yönetim Konseyinin hem Avro Bölgesi ekonomisinin gösterdiği direnç hem de enflasyon rakamları karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Lagarde, gıda fiyatlarında daha fazla baskı beklediklerini aktardı. Bununla birlikte genel enflasyonun yine de başlangıçta tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasının muhtemel olduğunu belirten Lagarde, her iki itici etkenin de bankanın tahminlerine dahil edildiğini ifade etti.

"Tahvil piyasasındaki hareketliliği yakından izliyoruz"



Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yükselmesinin yeni bir durum olduğuna ve tüm küresel piyasalarda farklı sebeplerle yaşandığına işaret eden Lagarde, şöyle devam etti:

"En büyük gerekçelerden biri arz ve talep dengesindeki değişimlerdir. Şirketlerin tahvil piyasası üzerinden finansman sağlama ihtiyacının artması etkili oluyor. Ayrıca yapay zeka yatırımları da küresel tahvil piyasaları için önemli bir itici etken haline gelmiştir. ABD tahvil piyasasının büyüklüğünün de bu hareketlilikte rol oynadığını düşünüyoruz. ECB olarak tahvil piyasasındaki durumu, özellikle uzun vadeli faiz oranları açısından çok yakından takip ediyoruz."

Lagarde, devlet tahvillerinde getiri farklarına yönelik bir soruya ise bu farkları izlediklerini ancak bunun kendi sorumluluk alanı dışında kaldığını belirterek yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Hazine Bakanlığının döviz müdahalesi ve dijital avro



ABD Hazine Bakanlığının yenin değer kaybını önlemek amacıyla avro rezervi satarak döviz piyasasına yaptığı son müdahale hakkında yöneltilen soruyu yanıtlayan Lagarde, müdahalenin gerçekleştiğini yineledi ancak konuya ilişkin daha fazla yorum yapmayı reddetti.

Lagarde, dijital avro projesine büyük önem atfettiğini vurgulayarak, "Dijital çağda dijital merkez bankası parası bir zorunluluktur. Bu adım ayrıca Avrupa'yı Avro Bölgesi dışındaki aktörlere karşı daha az bağımlı hale getirecektir. Mevcut ödeme altyapıları potansiyel olarak kırılgan ve savunmasız durumda." şeklinde konuştu.

Ortak para birimine destek ve istifa iddiaları



Avro Bölgesi'nde popülist ve aşırı sağcı partilerin yükselişi ile ortak para biriminin geleceğinin tartışmaya açılmasına yönelik soru üzerine Lagarde, ortak para birimi avroya olan halk desteğinin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu savundu.

Lagarde ayrıca gelecek günlerde ECB'nin üç farklı senaryo analizinden elde edilen yeni sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Görev süresi 2027 sonbaharında dolacak olan Lagarde, erken ayrılacağına yönelik iddialara karşı, "Kişisel geleceğimle ilgili herhangi bir gelişme olsaydı bu hemen duyurulurdu. Şu an için açıklanacak hiçbir şey yok." dedi.

Öte yandan, toplantıda hazır bulunan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel da popülist ve aşırı sağcı partilerin yükselişinden "endişe duyduğunu" dile getirdi.