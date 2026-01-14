1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)

1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme var

ASELSAN'dan tarihi rekor: Değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi

Borsa İstanbul’da gong Meysu için çaldı

Borsada yerlinin payı arttı: 44 trilyon lirayı aştı

İslami finans prensiplerine uygun hisseler yatırımcısını sevindirdi: Uzmanından 1 görüş var

Akbank’ın 4. çeyrek (yıllık) bilançosunu açıklama tarihi belli oldu

Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse