SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/14 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, iki şirketin sermaye artırımına onay verildiği duyuruldu.


SPK’nın haftalık bültenine göre Link Bilgisayar’ın bedelsiz sermaye artırımı onaylanırken, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler’in çalışanlara yönelik tahsisli sermaye artırımı başvurusu ise şartlı olarak kabul edildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Mevcut Sermaye: 400.000.000 TL

Yeni Sermaye: 402.045.347 TL

Artırım Türü: 2.045.347 TL (Şarta bağlı / Tahsisli)

Satış Türü: Çalışanlara Tahsisli

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK)

Mevcut Sermaye: 21.750.120,88 TL

Yeni Sermaye: 891.754.956,08 TL

Artırım Türü: 870.004.835,20 TL bedelsiz (İç kaynaklardan)

Link Bilgisayar, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %4.000 oranında bedelsiz artırarak yaklaşık 891,7 milyon TL'ye çıkaracak.

