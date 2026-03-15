Ceren Oral
Ceren Oral

Piyasalardaki savaş dalgasında yatırımcının yönü nasıl olmalı?

Ortadoğu’da tırmanan savaş gerilimi küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken yatırımcıların yön arayışı da hızlanıyor. Petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve merkez bankası politikaları ışığında; borsa, döviz ve değerli madenlerde olası senaryolar ile yatırımcıların portföy stratejileri mercek altına alınıyor.


Piyasaların tüm dikkati, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ve Ortadoğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Savaşın süresine ve kapsamına ilişkin belirsizlikler, finansal piyasalarda dalgalanmayı oldukça yüksek tutarken, piyasaların tam olarak dengeye oturduğunu söyleyebilmek için de oldukça erken. Hemen hemen tüm varlık gruplarında volatilite bantları arasındaki makasın açık oluşunun, her iki yöne doğru sert hareketler görülebileceğine işaret ettiği uyarısı yapılıyor. Yatırım enstrümanlarına ilişkin öngörüde bulunmanın oldukça zorlaştığı bu dönemde; borsaya, dövize, değerli madenlere ve Brent petrole dair beklentileri, ‘savaşa ilişkin olası senaryolar’ üzerinden analiz ettik, risklerin yüksek olduğu bu süreçte yatırımcıların portföylerine nasıl yön verebileceklerini araştırdık. Ayrıca makroekonomik dengelere ve merkez bankalarının politikalarına yönelik güncel öngörüleri de detaylarıyla ele aldık.

ABD ile İran arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, çatışmaların karşılıklı olarak şiddetini artırmasıyla bir savaşa dönüşerek Ortadoğu’da tansiyonu sert şekilde yükseltmiş durumda. Küresel piyasalar; Ortadoğu’da devam eden savaşın enerji fiyatları, enflasyon beklentileri ve küresel büyüme görünümü üzerin deki etkilerini fiyatlamaya devam ederken yüksek volatiliteyle işlem görüyor. Yurt içi piyasalar da küre sel piyasalara benzer bir çerçevede hareket ediyor. Burada belirleyici unsur ise petrol fiyatları olmaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

