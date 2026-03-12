SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 4000

Güçlü Ar-Ge altyapısı, yazılım geliştirme kabiliyeti ve teknoloji odaklı büyüme stratejisiyle faaliyetlerini sürdüren Link, özkaynaklarını güçlendirmeye yönelik önemli bir finansal adım attı.



Yüzde 4000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımıyla şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve büyüme stratejilerini destekleyecek daha sağlam bir finansal altyapı oluşturulması amaçlanıyor. Şirketin 4 Kasım 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek sermaye artırımıyla Link’in özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Sermaye yapısını güçlendiren finansal adım

Atılan bu adımla şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, büyüme stratejileri doğrultusunda daha sağlam bir sermaye tabanı oluşturulması ve global pazardaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.



Son yıllarda yazılım, akıllı şehir teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında önemli projelere imza atan Link, güçlü özkaynak yapısı ve Ar-Ge yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam ediyor. Şirket, geliştirdiği yazılım platformları ve teknoloji çözümleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor.

Uzun yıllara dayanan teknoloji deneyimi, güçlü yazılım geliştirme kabiliyeti ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye’nin teknoloji ekosisteminde önemli bir konuma sahip olan Link; geliştirdiği yazılım çözümleri, dijital dönüşüm projeleri ve kurumsal teknoloji platformlarıyla kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Sermaye artırımına ilişkin süreç kapsamında pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 16 Mart 2026 olarak belirlendiği açıklandı.

Link’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 19.12.2025 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda halihazırda 21.750.120,88 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 891.754.956,08 TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda İhraç Belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 07.01.2026 tarihinde yapılan başvurunun olumlu karşılandığına ilişkin duyuru 10.03.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. 11.03.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 16.03.2026 olarak belirlenmiştir.”

