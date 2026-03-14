Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (9-13 Mart)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin, Bayburt ilinde inşası devam etmekte olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 11.700.000 EUR+KDV (09.03.2026 tarihli TCMB döviz kuru ile 595.829.520 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Bayburt Grup-Söğüt İş Ortaklığı tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

İşin 31.12.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.