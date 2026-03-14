Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket var (9-13 Mart)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (IHEVA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., su çözümleri alanında faaliyet gösteren ve Philips marka lisansına sahip AQUASHIELD EUROPE s.r.o. ve İhlas Pazarlama A.Ş. arasında bir Satınalma ve Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında Şirketimiz, yeni geliştirdiği dijital şofben ile tasarım süreci tamamlanan su arıtma cihazlarının üretimini AQUASHIELD EUROPE adına "Philips" markasıyla gerçekleştirecektir.
Üretilen ürünler Türkiye'de tek ve münhasır distribütör olarak İhlas Pazarlama A.Ş. aracılığıyla satışa sunulacak olup, ayrıca AQUASHIELD EUROPE'nun uluslararası satış ağında da yer alacaktır.
Bu stratejik iş birliği ile Şirketimizin yerli üretim kapasitesi, mühendislik yetkinliği ve ürün geliştirme kabiliyetlerinin uluslararası bir marka ile buluşturulması; su arıtma ve su çözümleri ürünleri alanında hem iç pazarda hem de küresel pazarlarda etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.
Söz konusu iş birliğinin Şirketimizin üretim hacmine, ihracat potansiyeline ve satış gelirlerine orta ve uzun vadede olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
2 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, Bayburt ilinde inşası devam etmekte olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 11.700.000 EUR+KDV (09.03.2026 tarihli TCMB döviz kuru ile 595.829.520 TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirketimiz lehine sonuçlandığı İşveren Bayburt Grup-Söğüt İş Ortaklığı tarafından Şirketimize bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
İşin 31.12.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
3 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir Holding kuruluşu müşterisi arasında toplam yaklaşık 4.000.000.000 TL (Dört Milyar TL) tutarında, yurtiçinde değişik lokasyonlarda, "Anahtar Teslim Mühendislik, Tedarik ve Güneş Enerji Santrali Kurulum, Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Kurulum, Enerji Nakil Hatları, Trafo Merkezi Kurulum" işlerinin yapılması için prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu işlerin yaklaşık 1.900.000.000 TL'lık kısmı için sözleşmeler imzalanmıştır. Projede gerçekleşmeler oldukça bilgi verilecektir.
4 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir firma arasında, 330.000.000 TL tutarında CTP (cam elyaf takviyeli polyester boru) satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu ürünler, Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı Sulaması Projesi'nde kullanılacaktır. Teslimatların Nisan ayından itibaren başlaması planlanmakta olup, 2026 yılı 2. çeyrek finansal tablolarımıza olumlu yansıması beklenmektedir.
5 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim uluslararası telekom operatörü Acmetel USA LLC ("Acmetel") arasında, 14.01.2023 tarihinde imzalanan ve Acmetel'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesi ile yönetimini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak taraflar arasında 11.03.2026 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır.
Yeni sözleşme 2 yıllık süreyi kapsamakta olup, ek olarak 1 yıl süreyle otomatik yenileme opsiyonu içermektedir. Söz konusu sözleşme, Acmetel ile 04.07.2025 tarihinde imzalanmış ve 07.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden özel durum açıklaması şeklinde duyurusu yapılmış olan sözleşmenin hizmet kapsamının genişletilmesi amacıyla imzalanmıştır. Yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 04.07.2025 tarihli sözleşme yürürlükten kalkmıştır. Bu kapsamda, 2 yıllık döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 875.400 Amerikan Doları'dır. (Sözleşmenin imzalandığı tarihteki TCMB döviz alış kuruna göre 38.514.449 Türk Lirası)
Sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve bulut altyapısında çalışan Odine Nebula yazılım çözümü kullanılarak Acmetel'in uluslararası ses trafiğine ilişkin ağ yönetimi hizmeti sunulmaktadır. Odine, bu çözüm aracılığıyla Acmetel'in ses operasyonlarında otomasyon ve operasyonel verimlilik seviyelerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
Söz konusu sözleşme uzatımı, Şirketimizin global müşteri portföyünü koruma ve genişletme hedefleri doğrultusunda, tekrar eden gelir modelleri üzerinden sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek uluslararası operasyonlarımızın gelişimine katkı sağlamaktadır.
6 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)
Açıklama şöyle:
2026/191084 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılan Personel Taşıma Hizmet Alımı işi 2.356.546.000,00 TL + KDV bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir.
İhale mevzuatı kapsamında sözleşme imzalanması için davet beklenmektedir.