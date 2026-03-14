BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.03.2026)

Endeks Toparlamaya Başladı

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 71.91 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 71.80 milyar TL ile Tüpraş takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.58 yükselişle 13,286 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 302 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 161.97 milyar TL olarak gerçekleşti.

RSI göstergesi 48.67 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.56 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 13,148 ve 13,010 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 13,433 ve 13,580 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 37.50 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 17.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.10-14.00

Satım aralığı: 19.20-18.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.



Arçelik



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

115.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 105.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 111.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 118.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-95.00

Satım aralığı: 118.00-113.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.34

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



Astor Enerji



Yükselişte

199.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 199.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 193.20 seviyesine yönelebilir. 199.5 seviyesinin altına sarkmalarda ise 169.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 169.00-163.00

Satım aralığı: 184.00-224.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.78

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.165 puan arttı.



Enka İnşaat



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 86.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 91.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86.00-81.00

Satım aralığı: 97.50-97.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.061 puan azaldı.



Ford Otosan



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 113.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 112 seviyesinin altındaki kapanışlarda 105.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 112 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 105.00-100.00

Satım aralığı: 117.00-117.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Garanti Bankası



Dirençte zorlandı

129.5-142.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 137.9 seviyesinin altında kapanışlarda 126.00 seviyesine gerileyebilir. 150.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 150.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 126.00-117.00

Satım aralığı: 150.00-151.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



Kuyas Yatırım



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 73.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 70.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 70.00-62.00

Satım aralığı: 71.00-82.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



Oyak Çimento



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 23.98 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 21.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.90-21.20

Satım aralığı: 24.70-25.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.028 puan azaldı.



Sabancı Holding



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 86.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 100.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 88.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 88.50-78.50

Satım aralığı: 100.00-96.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.046 puan arttı.



Sasa Polyester



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 2.13 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 2.42 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.53 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 2.25-2.16

Satım aralığı: 2.41-2.47

Endeks Ağırlığı (%): 1.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.047 puan azaldı.



Şişe Cam



İzlenmeli

38.9 - 42.44 aralığında hareket eden hisse 42 seviyesinin altında kapanışlarda 39.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.00-35.25

Satım aralığı: 44.25-43.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



TAV Havalimanları



Dirençte zorlandı

277.75-308.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 297.25 seviyesinin altında kapanışlarda 277.50 seviyesine gerileyebilir. 317.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 317.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 277.50-267.50

Satım aralığı: 317.50-327.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



Turkcell



İzlenmeli

102.9 - 112.9 aralığında hareket eden hisse 111.3 seviyesinin altında kapanışlarda 104.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 111.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 104.00-96.00

Satım aralığı: 117.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.039 puan azaldı.



Türk Hava Yolları



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 263.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 305.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 272.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 272.50-247.00

Satım aralığı: 305.00-295.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.09

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.136 puan arttı.



T.S.K.B.



Sıkışma yaşıyor

Haftayı primsiz tamamladı. 12.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 12.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11.40-10.90

Satım aralığı: 12.80-13.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Türk Telekom



İzlenmeli

57 - 63.7 aralığında hareket eden hisse 61.85 seviyesinin altında kapanışlarda 56.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 61.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 66.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56.00-49.00

Satım aralığı: 66.50-63.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.001 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 30.50-25.50

Satım aralığı: 38.75-36.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.