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11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,4 milyar lira oldu.

11 Aralık 2024 | 18:49
11 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,56 puan azalarak 10.058,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 33,35 puan ve yüzde 0,33 artarak 10.132,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.008,89 puanı, en yüksek 10.171,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 10.058,47 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 2,61 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,16 puan ve yüzde 0,28 kayıpla 11.059,86 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. 
  • Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkileri devam ediyor.Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik öngörülerin güçlendiğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, ECB'nin faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 711 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 711 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 46 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,43, bileşik getirisi de yüzde 43,32 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7784 lira, satışta 34,9178 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,7554 lira, satışta 34,8947 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
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