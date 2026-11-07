Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ile yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket arasında, yurt dışında gerçekleştirilecek ve yapımı devam eden bir projenin elektrik altyapısına ilişkin toplam üç ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında, orta gerilim (MV) sisteminde kullanılacak ekipman ve malzemelerin tedarik ve teslimi ile söz konusu sistemin montaj, test ve devreye alma işleri gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin toplam bedeli 11.364.379,71 ABD Doları'dır. (On Bir Milyon Üç Yüz Altmış Dört Bin Üç Yüz Yetmiş Dokuz ABD Doları Yetmiş Bir Sent)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, 30.10.2026 tarihli TCMB Döviz Alış USD/TL kuru esas alınarak toplam 565.658.590,8-TL'dir.) Söz konusu sözleşmeler, projenin elektrik dağıtım altyapısının oluşturulmasına yönelik ekipman ve malzeme ile sistemlerin montaj, test ve devreye alınması işlerini kapsamaktadır. Şirketimizin yurt dışı faaliyetlerinin ve enerji altyapısı alanındaki proje portföyünün geliştirilmesine katkı sağlayacak söz konusu işlerin ilerleyişine ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.