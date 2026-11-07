Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 10 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ile yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket arasında, yurt dışında gerçekleştirilecek ve yapımı devam eden bir projenin elektrik altyapısına ilişkin toplam üç ayrı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında, orta gerilim (MV) sisteminde kullanılacak ekipman ve malzemelerin tedarik ve teslimi ile söz konusu sistemin montaj, test ve devreye alma işleri gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin toplam bedeli 11.364.379,71 ABD Doları'dır. (On Bir Milyon Üç Yüz Altmış Dört Bin Üç Yüz Yetmiş Dokuz ABD Doları Yetmiş Bir Sent)(Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, 30.10.2026 tarihli TCMB Döviz Alış USD/TL kuru esas alınarak toplam 565.658.590,8-TL'dir.) Söz konusu sözleşmeler, projenin elektrik dağıtım altyapısının oluşturulmasına yönelik ekipman ve malzeme ile sistemlerin montaj, test ve devreye alınması işlerini kapsamaktadır. Şirketimizin yurt dışı faaliyetlerinin ve enerji altyapısı alanındaki proje portföyünün geliştirilmesine katkı sağlayacak söz konusu işlerin ilerleyişine ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Açıklama şöyle:
ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile Hava Savunma Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.
3 TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (PRKAB)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Scatec ASA tarafından düzenlenen Shadwan 900 MW Rüzgar Enerjisi Projesi için teklif sunmuştur. İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanmış ve proje resmi olarak onaylanmıştır. Proje kapsamında şirketimiz, Mısırda yer alan Shadwan 900 MW Rüzgar Enerjisi Projesi içindeki rüzgar türbinlerinin birbiriyle bağlantısı ve elektrik enerjisinin toplanmasında kullanılacak orta gerilim güç kablolarının tedarikini üstlenecektir. Söz konusu projenin toplam bedelinin (KDV hariç), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden (10.000.000,00.- EUR / 499.094.000,00.- TL ile 11.000.000,00.- EUR / 549.003.400,00.- TL) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu yeni iş ilişkisinin şirketimizin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Konuya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde açıklama gerektiren önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
4 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Açıklama şöyle:
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 99.660.056,00 TL bedelle 04.11.2026 tarihinde imzalanmıştır.
5 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 3.312.000,00 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
6 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Suriye'de faaliyet gösteren bir şirket arasında ürünlerimizin satışı için Distribütörlük Sözleşmesi imzalanmıştır.
7 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında, müşterinin Kahramanmaraş ilinde bulunan Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesi kapsamında gerçekleştirilecek Enerji İletim Hattı Yapım İşi için 2.500.000 USD (İkiMilyonBeşYüzBinAmerikanDoları) bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
8 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (ALCTL)
Açıklama şöyle:
Türkiye'de yerleşik bir müşterimiz ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 5.896.030 ABD Doları tutarında iş emri imzalanmıştır.
9 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin, 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğü Volkswagen Grup bünyesinde bulunan Skoda Auto A.S. ile karşılıklı güvene dayanan köklü iş birliğimizin yeni bir boyuta taşınması amacıyla önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede, "Skoda" markalı "binek otomobillerin" Irak Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.
10 BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Almanya'da kurulu bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Danimarka merkezli Eurowind Energy A/S'nin Almanya'da kurulu bağlı ortaklığı UW Bergholz GmbH & Co. KG arasında, Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Leuba rüzgâr enerjisi projesi kapsamında kullanılmak üzere, 80(100) MVA gücünde güç transformatörünün tedariki ve kurulumunu kapsayan toplam 1.749.400 Euro tutarında 06.11.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu güç transformatörünün üretimi Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, teslimatlar sözleşmede belirlenen şartlar ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Euro döviz alış kuru esas alındığında 98.231.084 TL'ye karşılık gelmektedir. Sözleşme bedelinin Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %2,09'dur.