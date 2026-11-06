Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 1 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0303030 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,494 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)