Sınırlardaki kuyruklara e-vize çözümü: 13 yılda 44 milyon e-vize verildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nisan 2013'te başlatılan elektronik vize (e-vize) uygulaması yabancıların Türkiye’ye seyahatlerinde öncelikli tercih ettiği sistem olmayı sürdürüyor.

Yolculara kısa sürede vize alma imkanı sağlayan Elektronik Vize Başvuru Sistemi'yle, internet bağlantısı olan her yerden 7 gün 24 saat e-vize başvurusu yapılabiliyor. E-vize uygulamasının başladığı 17 Nisan 2013'ten bu zamana kadar yaklaşık 44 milyon e-vize verildi.

17 Nisan 2013 tarihinden bu yana Türkiye tarafından düzenlenen vize sayısı yaklaşık 56 milyon olup, bunların yaklaşık yüzde 78’ini e-vizeler oluşturdu, 2025 yılında 1,4 milyon e-vize verildi. E-vize başvuru sistemi İçişleri Bakanlığıyla entegre çalışıyor ve sistemin güvenliği için azami önlemler alınıyor.

E-vize hizmetiyle havaalanı bandrol/kaşe vize sıralarında ve Türkiye'nin dış temsilciliklerinde yürütülen vize işlemlerinin yoğunluğunda azalma kaydedildi. Ayrıca, Türkiye'nin dış temsilciliklerinin vize işlemlerinin de daha etkin şekilde yürütülmesi için Ocak 2016 itibarıyla vize başvuruları dış temsilciliklerde elektronik ortamda işleme alınmaya başlandı. Öte yandan, son dönemde turist sayısında yaşanan artış da e-vize sisteminin başarısının göstergesi oldu.

2025’te 1,4 milyon e-vize verilirken, e-vize hizmeti sayesinde havaalanlarındaki bandrol vize sıraları ve Türkiye’nin dış temsilciliklerinde yürütülen vize işlemlerinin yoğunluğunda azalma kaydedildi. Vize sistemlerini dijitalleştirmeyi hedefleyen bazı ülkeler, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmak istemekte.

Halihazırda 42 ülkenin vatandaşları e-vize imkanından yararlanıyor

Başvuru sahipleri www.evisa.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli bilgileri sağlamak ve e-vize harç ödemelerini yapmak suretiyle e-vizelerini kolaylıkla alabiliyor. İnternet sitesi, Türkçenin yanı sıra Arapça, Almanca, Çince, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe olmak üzere sekiz yabancı dilde hizmet sunuyor.