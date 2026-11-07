Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları belli oldu! Seferler ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin gözde kış turizmi seçeneklerinden Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezon için sefer hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara ile Kars arasında yolculuk yapacak trenin sefer takvimi ve bilet fiyatları belli olurken, ücretlerin seyahat tarihlerine göre farklılık gösterdiği açıklandı.
1 Kış sezonunun ilk seferi 21 Aralık'ta başlıyor
Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferleri, bilet satış sistemi ve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonundaki ilk seferinin 21 Aralık’ta Ankara’dan Kars’a gerçekleştirileceğini belirten Özer, dönüş seferinin ise 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya yapılacağını söyledi.
Turistik Doğu Ekspresi ile normal Doğu Ekspresi'nin sık sık karıştırıldığına dikkat çeken Özer, vatandaşların bilet alırken trenlerin güzergah ve sefer özelliklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
2 Bilet fiyatları ne kadar?
Turistik Doğu Ekspresi’nde bilet satışlarının iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Özer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün biletlerin yüzde 60’ını TÜRSAB onaylı seyahat acentelerine, yüzde 40’ını ise doğrudan vatandaşlara satışa sunduğunu ifade etti.
Trende bir odada iki kişinin seyahat edebildiğini kaydeden Özer, oda fiyatlarının sezon ve dönemlere göre değiştiğini belirterek, Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr tatilinde ise 20 bin TL olduğunu bildirdi.
3 Dikkat edilmesi gereken noktalar
Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, 2026-2027 kış sezonu, sefer tarihleri, bilet satışları ve fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2026-2027 kış sezonu için Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başlıyor. Tabi burada öncelikle misafirlerimizin ve konuklarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi Doğu Ekspresi ayrı bir nota, ayrı bir tren güzergahı, Doğu Turistik Ekspres ise tamamen nostalji ve kış aylarında kullanılan bir ten hattı, misafirlerimiz bazen Doğu Ekspresi’nde yer bulamıyoruz diyorlar. Ama istedikleri Doğu Turistik Ekspresi seferleri bu arada çok karışıklık oluyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Az önce söylediğimiz gibi 21 Aralık’ta Ankara-Kars yönüne hareket edecek. 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya hareket edecek şekilde Doğu Turistik Ekspresi ilk seferlerine bu yılda başlamış olacak."
4 "Vatandaşlarımız TCDD mobil uygulama üzerinden trenlere ulaşabilirler"
Özer, "TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Doğu Turistik trenlerimizi yüzde 60 Türkiye Seyahat Acenteler Birliği’ne TURSAB onaylı seyahat acentalarına satışını gerçekleştirdi.
Yüzde 40’lık kısmını ise direk TCDD’den mobil uygulamadan kendisi satışlara açtı. Vatandaşlarımız TCDD mobil uygulama üzerinden trenlere ulaşabilirler. Bilet fiyatları ise sezon olarak, periyod olarak değiştirilebiliyor. Şöyle ki 1 oda fiyatı, 1 oda da 2 kişi konaklayabiliyor, seyahat edebiliyor. Oda fiyatı yani düşük sezonda Aralık’ta 15 bin TL., Ocak sonlarında 18 bin TL., sömestr de 20 bin TL. oda fiyatı olarak değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.