BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.11.2026)

Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 78.77 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 75.83 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.5 yükselişle 11,333 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 227 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 119.65 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 40.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.15 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 11,227 ve 11,120 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,528 ve 11,724 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.74 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 60.75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 67.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 68.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 62.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 62.50-61.00

Satım aralığı: 65.50-68.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.103 puan arttı.



Aksa Enerji



Dirençte zorlandı

57.65-69.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 66.55 seviyesinin altında kapanışlarda 63.00 seviyesine gerileyebilir. 70.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.88 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63.00-62.50

Satım aralığı: 67.50-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Astor Enerji



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 149.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 133.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 149.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 169.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 133.00-112.00

Satım aralığı: 169.00-225.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.195 puan azaldı.



Batıçim Batı Anadolu



Dirençler izlenmeli

Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.89 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.45 seviyesinde bulunurken direnç 1.81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 1.45-1.28

Satım aralığı: 1.72-2.52

Endeks Ağırlığı (%): 0.17

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



Çan2 Termik



Desteğinin üzerinde tutunmalı

0.93 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.04 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 0.98 seviyesinin altına kayması halinde ise 0.93 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 0.93-0.86

Satım aralığı: 0.99-1.13

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 70.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 70.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 76.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 64.00-59.50

Satım aralığı: 76.50-77.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.120 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Güç kaybediyor

149.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 124.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 131 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 124.00-120.00

Satım aralığı: 136.00-148.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Dirençte zorlandı

29.16-32.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 30.8 seviyesinin altında kapanışlarda 27.75 seviyesine gerileyebilir. 34.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 27.75-26.75

Satım aralığı: 34.00-36.25

Endeks Ağırlığı (%): 3.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.029 puan azaldı.



Oyak Çimento



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 17.59 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.16 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18.30-18.20

Satım aralığı: 19.20-20.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



Petkim



Güç kaybediyor

18.09 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15.30-15.10

Satım aralığı: 18.70-20.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.134 puan arttı.



Sabancı Holding



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 80.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 89.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 83.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 83.00-82.00

Satım aralığı: 85.00-88.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.



Sasa Polyester



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.49 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.63 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.49 seviyesini test edilebilir. 20

günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.49-1.33

Satım aralığı: 1.67-2.05

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.076 puan arttı.



Şişe Cam



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 31.62 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 32.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 37.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.00-32.75

Satım aralığı: 35.50-38.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



TAV Havalimanları



Yükselişte

291 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 291 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 283.50 seviyesine yönelebilir. 291 seviyesinin altına sarkmalarda ise 248.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 248.00-228.00

Satım aralığı: 270.00-290.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.083 puan arttı.



Turkcell



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 94.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 91.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 89.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 91.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 94.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 89.00-89.00

Satım aralığı: 94.50-97.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



Türk Altın İşletmeleri



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 30.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 37.84 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40.69 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 34.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 34.25-32.75

Satım aralığı: 38.75-44.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



Tüpraş



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 331.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 312.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 362.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 312.50-312.50

Satım aralığı: 362.50-380.00

Endeks Ağırlığı (%): 9.20

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.596 puan azaldı.