Türk yöneticilerin bölgesel rolü artıyor

Ekonomik çalkantılar, yoğun rekabet ve belirsizlikler altında güçlenen Türk yöneticiler, dev şirketlerin global yönetim piramidinde zirveye tırmanıyor. Mastercard’dan Shell’e, Diageo’dan Knauf’a kadar dünya devleri, bölgesel liderlik koltuklarını çevikliği ve karmaşıklık yönetimini genlerine işlemiş Türk yeteneklere emanet ediyor. Yasemin Bedir’in Mastercard’da 81 ülkeyi kapsayan EEMEA Başkanlığına, Murat Akyıldız’ın Knauf’un global yönetici ortaklığına ve Emre Turanlı’nın Shell’in global organizasyonunda kıdemli başkan yardımcılığına, Bahar Uçanlar’ın Diageo’da EMEA bölgesi marka ve kategori direktörlüğüne getirilmesi ve benzeri birçok örnek bu eğilimin son dönemdeki önemli örnekleri arasında.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

Geçmişte de Türk yöneticiler zor pazarda kriz çözen, iyi satış yapan operasyonel liderler olarak bölgesel sorumluluk alıyordu. Bugün ise ‘küresel stratejiyi yerel dinamiklerle birleştiren, matriks/çok kültürlü yapıları yöneten ve dijital dönüşüme liderlik eden bütünsel liderler’ oldukları için bu rollere getiriliyor.

Bahar Uçanlar / Diadeo Emea Bölgesi Marka ve Kategori Direktörü

Güçlü gelişim ortamı sunuyor

Boyden Türkiye Kurucu Ortağı İbrahim Paksoy’a göre, bunun arkasındaki en önemli faktörlerden biri Türkiye’nin yöneticiler açısından oldukça güçlü bir gelişim ortamı sunması. Türkiye büyük, rekabetçi ve yönetilmesi kolay olmayan bir pazar. Farklı tüketici segmentleri, karmaşık satış ve dağıtım kanalları, güçlü yerel rakipler, regülasyonlar ve ekonomik dalgalanmalar yöneticilere başka pazarlarda aynı yoğunlukta edinilmesi zor bir deneyim kazandırıyor. Burada başarılı olan bir yönetici çoğu zaman büyüme, kârlılık, fiyatlandırma, nakit yönetimi ve organizasyonel dönüşüm gibi birçok konuyu aynı anda yönetmeyi öğreniyor.

İbrahim Paksoy / Boyden Türkiye Kurucu Ortağı

Türkiye’nin aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika arasında doğal bir geçiş noktası olduğunu söyleyen Paksoy, “Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,3 milyar kişilik bir pazara erişim sağlanabilmesi, ülkedeki üretim ve ihracat altyapısı ve çok uluslu şirketlerin uzun yıllara dayanan varlığı, Türkiye organizasyonlarının bölgesel sorumluluk üstlenmesini kolaylaştırıyor” diyor. Bugün birçok uluslararası şirket Türkiye’yi satışın yanı sıra üretim, ihracat, teknoloji, hizmet ve yönetim yetkinliklerinin bulunduğu bir merkez olarak değerlendiriyor.

Serhan Tunca / Meta Genel Müdürü

Çok kültürlü ekip yönetimi

Değişen trendler de Türk yöneticilerin öne çıkmasını sağlıyor. Geçmişte güçlü ticari sonuçların ve fonksiyonel uzmanlığın çoğu zaman yeterli olabildiğini söyleyen Paksoy, bugün ise şirketlerin daha bütünsel bir liderlik profili aradığını vurguluyor. Yöneticinin sadece Türkiye’de başarılı olması değil, farklı ülkelerin dinamiklerini anlayabilmesi ve doğrudan kendisine bağlı olmayan ekipleri de etkileyerek sonuç alabilmesi bekleniyor.

Paksoy, bu nedenle çok kültürlü ekip yönetimi, matriks organizasyonlarda etkili olabilme ve farklı paydaşları ortak bir hedef etrafında buluşturma yeteneğinin çok daha önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.

Bölgesel lider, global merkezin beklentileriyle yerel pazarların gerçekleri arasında doğru dengeyi kurabilmeli; tek bir yaklaşımı bütün ülkelere uygulamak yerine ortak stratejiyi yerel koşullara uyarlayabilmeli. Belirsizlik altında karar alabilme, senaryo oluşturma ve değişime liderlik etme becerileri de öne çıkıyor. Türkiye’de yetişen yöneticiler bu açıdan doğal bir avantaja sahip. Ancak çeviklik tek başına yeterli değil. Global şirketler aynı zamanda öngörülebilirlik, kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve sürdürülebilir sonuç üretme disiplini arıyor.

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ konusunda mutlaka teknik uzmanlık beklenmiyor. Buna karşılık yöneticinin bu araçların iş modelini, organizasyonu ve karar alma süreçlerini nasıl değiştireceğini anlayabilmesi gerekiyor. Bunlara güçlü İngilizce, uluslararası projelerde görünürlük, başka ülkelerde edinilmiş deneyim ve farklı coğrafyalarda yetenek geliştirebilme becerisi eklendiğinde, bölgesel görev için güçlü bir liderlik profili ortaya çıkıyor.

Müge Yalçın / MY Executive Kurucu Ortağı

Sorumluluklar genişliyor

Çok uluslu şirketlerin Türkiye operasyonlarının uzun yıllardır yakın coğrafyalar için önemli bir yönetici kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın ise son dönemde ise bu atamaların daha görünür hale geldiğini ve yöneticilerin üstlendikleri coğrafi sorumlulukların genişlediğini belirtiyor. Türkiye’nin güçlü bir liderlik havuzu yaratmasında pazarın zorluğu ve çeşitliliğinin kritik rol oynadığını vurgulayan Yalçın, “Ekonomik dalgalanmalar, yoğun rekabet, hızlı değişen koşullar ve kriz dönemleri; yöneticilere belirsizlik altında karar alma, hızlı adapte olma ve sınırlı kaynaklarla sonuç yaratma becerisi kazandırıyor” diye konuşuyor. Türkiye’nin Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar arasındaki konumu da farklı pazarları ve iş kültürlerini tanıma açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Ancak Türkiye operasyonunda başarılı olmanın bölgesel liderlik için tek başına yeterli olmadığını söyleyen Yalçın, kültürel esneklik, güçlü iletişim, farklı ülkelerdeki ekipleri yönetebilme, P&L sorumluluğu, dönüşüm deneyimi ve işin bütününe hâkimiyet konularının giderek daha fazla önem kazandığını vurguluyor. Yalçın’a göre bugün bunlara teknoloji ve yapay zekâyı stratejik düzeyde anlayabilme becerisi de ekleniyor.

Yetenekleri elde tutma hedefi

Uzmanlara göre şirketlerin bu hareketliliğe yönelmesinde yetenekleri elde tutma hedefi de önemli rol oynuyor. Oxygen Consultancy CEO’su Zeynep Doğrul Aşar, bölgesel görevlerin yalnızca bir terfi aracı olmadığını, güçlü yöneticileri şirkette tutmanın da etkili yollarından biri olduğunu belirtiyor. Özellikle üst yönetim kademelerine çıkıldıkça yerel organizasyondaki kariyer seçenekleri daralırken, bölgesel roller ve uluslararası rotasyonlar yöneticilere şirketten ayrılmadan daha geniş sorumluluklar üstlenme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Üstelik bu geçişler, geride kalan pozisyonlar için yeni kariyer fırsatları da yaratıyor.

Ancak bu döngünün sürdürülebilmesi, şirketin içeride güçlü bir liderlik havuzu oluşturmasına bağlı. Bölgesel göreve geçen yöneticinin yerini hazır bir adayla doldurabilen şirketler bu hareketlilikten daha fazla fayda sağlarken, yeterli iç aday bulunmadığında yeni bir yetenek açığı ortaya çıkabiliyor. Aşar’a göre önümüzdeki dönemde belirleyici olan, bölgesel atamaların sayısından çok, bu hareketliliği destekleyecek güçlü bir liderlik havuzunun oluşturulması olacak.

Zeynep Doğrular Aşar / OXYGEN Consultancy CEO’su

“Asıl güçlü tarafları, karmaşıklığı yönetmeyi öğrenmeleri”

“Türkiye’de yetişen yöneticileri yalnızca ‘kriz yönetiminde başarılı’ ya da ‘çevik’ olarak tanımlamak bana eksik geliyor. Asıl güçlü tarafları, karmaşıklığı yönetmeyi öğrenmeleri. Büyüme ile verimlilik, global şirket politikalarıyla yerel pazar gerçekleri, bugünün sonuçlarıyla yarının dönüşümü arasında sürekli bir denge kurmaları gerekiyor. Bu deneyim, yöneticilere değişen koşullara hızla uyum sağlarken ticari odağı ve uzun vadeli perspektifi birlikte koruyabilme becerisi kazandırıyor.”