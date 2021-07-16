Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.363,28 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 497 bin 730 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile KOBİ Sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kazandı, sanayi endeksi ise yatay kapandı.

BIST 100’DE 48 HİSSE PRİM YAPTI, 46’SI GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,01 puan ve yüzde 0,61 düşüşle 1.470,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48’i prim yaptı, 46’sı geriledi.

SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Arçelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya Borsa İstanbul’da pazartesi öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini ve daha sonra Kurban Bayramı tatiline girileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin açıklanacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.