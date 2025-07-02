2 Temmuz borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 108,68 puan artarak 10.189,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 ve 23,40 puan yükselişle 10.103,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.103,74 puanı, en yüksek 10.307,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazancıyla 10.189,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 129,38 puan ve yüzde 1,15 değer kazancıyla 11.411,96 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 33 bin kişi ile Mart 2023'ten bu yana ilk kez geriledi.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunda da yavaşlama görülebileceğini kaydetti.

Açıklanan veri sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az 2 faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını dile getiren analistler ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarından dolayı Fed'in yol haritasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor. Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 341 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 341 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,34, bileşik getirisi yüzde 39,44 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,7014, satışta 39,8604 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,7455, satışta 39,9048 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 143,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 67,5 dolardan işlem görüyor.



