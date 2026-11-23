Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü için birbirinden güzel buketler, orkideler ve sukulentler hazırladık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi belirli bir müşteri kitlemiz var. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyor, stoklarımızı oluşturuyoruz. Şu anda her şey gayet güzel ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.