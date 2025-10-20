ARA
  • Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 550

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz onayı alan bir hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 20 Ekim.


Fonet Bilgi Teknoloji A.Ş. (FONET) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi olarak 20 Ekim tarihi açıklanmıştı. Hisse fiyatında bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak.

Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

Yönetim Kurulu'muzun, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %550 oranında bedelsiz olarak artırımına yönelik 17.06.2025 tarihli kararı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 09.10.2025 tarih ve 2025/53 sayılı bülteninde duyurulmuştur. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni şirketimize 15.10.2025'te (bugün) ulaşmış olup, ekte sunulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.10.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 20.10.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

