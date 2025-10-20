ARA
  Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (20 Ekim)

Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (20 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (20 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)

% 550 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,126 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

