Ecogreen Enerji halka arz tarihi: Lot sayısı, fiyatı ne kadar? Ne iş yapıyor?

İzahnameye göre Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2020 yılında kuruldu. Bağlı ortaklıkları daha önceki yıllarda faaliyete başlamış. Şirketin fiili faaliyet konusu enerji santralleri, biyokütle enerji santralleri, biyogaz enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi; satışı, organik ve organomineral gübre üretimi ve satışı; solar EPC ve proje geliştirme. Şirketin sitesine göre 30 güneş, 3 biyogaz (Bursa, Manisa ve Denizli’de kurulu) ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali (Denizli'de kurulu) portföyüne sahip. Şirket sitesinde "Dokuz bölgede yenilenebilir enerji santrallerimizle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üreterek 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor, her yıl 810 bin ton karbon salımını engelliyor ve 36,7 milyon ağacın nefes almasını sağlıyoruz" diyor.