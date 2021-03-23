Borsa İstanbul’da bugün (23 Mart 2021) BIST 100 endeksi, 1,83 puan azalarak 1.377,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 74,37 puan ve yüzde 5,39 kayıpla 1.304,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.256,32, en yüksek 1.402,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 gerileyerek 1.377,43 puandan tamamladı.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 10.020.756.395 Ford Otosan 2.599.018.186 Akbank 2.001.754.565 Ereğli Demir Çelik 1.957.051.187 Koza Altın 1.320.071.371 Şişe Cam 1.131.372.830 Türk Hava Yolları 1.078.745.721 Petkim 1.074.097.463 Kardemir (D) 1.022.519.310 Yapı ve Kredi Bankası 806.656.591 Sasa Polyester 742.085.672 Turkcell 715.708.155 Sabancı Holding 655.739.349 Koç Holding 642.789.034 ASELSAN 616.852.422 Tüpraş 593.964.744 Emlak Konut GMYO 570.111.397 Odaş Elektrik 562.664.101 Bim Mağazalar 538.483.571 Otokar 519.781.453

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 43,64 39,68 9,98 Akçansa 18,33 16,67 9,96 Vestel 31,90 29,04 9,85 Deva Holding 29,42 26,82 9,69 Ege Endüstri 1.700,00 1.552,10 9,53 Doğan Holding 3,26 3,00 8,67 İndeks Bilgisayar 28,80 26,58 8,35 İskenderun Demir Çelik 12,05 11,13 8,27 Hektaş 29,02 26,92 7,80 Enka İnşaat 7,90 7,40 6,76 Otokar 376,00 353,80 6,27 Koza Altın 115,60 109,80 5,28 Tofaş Oto Fabrikası 32,32 30,82 4,87 Ereğli Demir Çelik 15,40 14,71 4,69 Bim Mağazalar 67,70 64,80 4,48 Turkcell 14,89 14,27 4,34 Arçelik 32,90 31,58 4,18 Bursa Çimento 3,78 3,63 4,13 Ege Gübre 204,00 196,00 4,08 Kordsa Teknik Tekstil 23,00 22,18 3,70

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 4,80 5,33 -9,94 Garanti Bankası 7,19 7,98 -9,90 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,39 -8,37 Mavi Giyim 48,00 51,95 -7,60 Verusa Holding 53,60 58,00 -7,59 İş Bankası (C) 4,81 5,16 -6,78 Sabancı Holding 8,44 9,00 -6,22 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,38 1,47 -6,12 MLP Sağlık 20,28 21,60 -6,11 Gözde Girişim 6,86 7,30 -6,03 Vakıflar Bankası 3,45 3,67 -5,99 Yataş 14,75 15,66 -5,81 Torunlar GMYO 3,24 3,42 -5,26 Şekerbank 1,11 1,17 -5,13 Halkbank 4,45 4,68 -4,91 Kardemir (D) 6,28 6,60 -4,85 Akiş GMYO 1,91 2,00 -4,50 Net Holding 5,01 5,22 -4,02 İş Yatırım Menkul Değerler 14,95 15,57 -3,98 Bagfaş 21,38 22,26 -3,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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