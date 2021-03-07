Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırmasının bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Atamalar ve iş değişimleri nedeniyle listeden ayrılanların yanı sıra CEO’luk koltuğuna oturarak sıralamamıza giriş yapan yeni isimler de var.

Bu yıl GroupM EMEA’nın CEO’luğu ile birlikte 25 şirketi kapsayan WPP Türkiye’nin ülke başkanlığını da yürüten Demet İkiler, büyük bir sıçrama yaparak birinciliğe oturdu.

Geçen yılın birincisi Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren ise ikinciliğe yerleşti.

Listenin yeni isimlerinden LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt üçüncü, İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek ise beşinci sırada yer aldı.

Kadınlar, cinsiyet eşitliği için son yıllarda büyük bir mücadele veriyor. Ancak iş dünyasında kadınlar hala büyük oranda erkeklerin gerisinde kalıyor. Özellikle Türkiye’de bu konuda tablo çok da parlak değil.

Öyle ki AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılının mart ayında açıkladığı araştırmaya göre Türkiye, 34 Avrupa ülkesi içinde kadın yönetici oranında sondan ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Türkiye’de yöneticilerin sadece yüzde 22’si kadın. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran, ortalama yüzde 37. Yani AB’de her üç yöneticiden biri kadın.

Yönetim kurullarındaki kadın oranına bakıldığında ise Fransa’da yüzde 45, İtalya’da yüzde 43, İsveç’te yüzde 42 gibi yüksek oranlar görülüyor. Almanya ve İngiltere’nin yüzde 33 oranını yakaladığı kadın yönetim kurulu üyeliği konusunda, Türkiye’nin geldiği nokta ise yüzde 15,9.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın