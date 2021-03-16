Kronik hastalığı olmayan Covid 19 hasta bakıcıları, virüs takipçileri, ateş ölçerler… Bunlar pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni iş ve mesleklerden sadece birkaçı.

Yakında drone filo yöneticiliği ve endüstriyel robot uzmanlığı gibi yeni mesleklerin doğması bekleniyor.

Pandeminin tüm dünyada başlattığı köklü değişim, insan kaynakları sektörünü de derinden etkiledi. Bazı prestijli işler önemini yitirirken, bazı mesleklerin ise yıldızı parladı.

Tüm bu değişim sürecinin odağında ise dijitalleşme yer aldı. Pandemiyle zorunluluk haline gelen dijitalleşmeyle birlikte özellikle internet, e-ticaret ve dijitalleşme süreçlerinin temelini oluşturan meslekler öne çıktı.

Bu dönemde uzaktan çalışma ve online eğitimle ilgili işler ve bu işlerin altyapısını sağlayan yazılım ve donanım uzmanlarına talep arttı.

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