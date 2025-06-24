24 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 307,59 puan artarak 9.448,90 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,04 ve 277,83 puan yükselişle 9.419,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.302,93 puanı, en yüksek 9.483,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,36 değer kazancıyla 9.448,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 351,26 puan ve yüzde 3,46 kazançla 10.515,94 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,28, holding endeksi yüzde 3,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,89 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,28 ile kimya petrol plastik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,85, hizmetler endeksi yüzde 5,19, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



PİYASALARDA BUGÜN

İran ve İsrail arasındaki ateşkesten kaynaklı iyimserlikle küresel piyasalarda artan risk iştahının olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da görülüyor. Endeks, genele yayılan alımların etkisiyle yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışları ve Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Bölgeden gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi yüzde 42,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,5226, satışta 39,6809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6193, satışta 39,7780 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,6 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.