26 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,47 puan azalarak 9.301,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 ve 8,32 puan yükselişle 9.426,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.301,05 puanı, en yüksek 9.464,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 9.301,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 153,67 puan ve yüzde 1,47 değer kaybıyla 10.333 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 4,18, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile spor oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 71'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti.

Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler devam ederken, küresel piyasalarda İsrail ve İran arasındaki ateşkesin pozitif etkileri devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Analistler, ABD ekonomisindeki daralmanın bu yılın başlarından itibaren gümrük tarifelerinden kaçınmak isteyen şirketlerin gerçekleştirdiği yoğun ithalattan kaynaklandığını belirterek, şirketlerin bu ithalatlarının dengeye oturmasının beklendiğini ve ileriki aylarda ABD ekonomisinin tekrar büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

YARININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, İngiltere'de büyüme, Japonya'da büyüme ve Tokyo TÜFE'nin öne çıkacağını dile getiren analistler, yarın ABD'de açıklanacak PCE fiyat endeksi verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 322 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 322 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4 milyon 288 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,52, bileşik getirisi yüzde 42,10 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6711, satışta 39,8301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6114, satışta 39,7701 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3730 ve dolar/yen paritesi 144,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 67,6 dolardan işlem görüyor.