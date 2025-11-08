3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (7 Kasım)

Borsa İstanbul'da dün kar payı avansı ve temettü açıklaması yapan 3 şirket şöyle:
1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) / KAR PAYI AVANSI
Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL kar payı avansı dağıtacak. Hak kullanım tarihi 14 Ocak 2026, ödeme tarihi 16 Ocak 2026. KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Yönetim Kurulu, 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2025-30.09.2025 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 5.000.000.000.- TL'sinin 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 14.01.2026 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 83,33 net % 70,83 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir. 3. satırdaki Net Dönem Kârı, ortaklığın net dönem kârından kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısmı düşülerek hesaplanmıştır.
2 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirket dün (7 Kasım) KAP'a temettü tarihlerini duyurdu. Buna göre şirket 2 eşit taksit halinde pay başın brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0726910 TL. İlk taksit için hak kullanım tarihi 24 Kasım, ödeme tarihi 26 Kasım. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi 26 Aralık.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.11.2025 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 28.04.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında, Kar payının iki eşit taksit halinde ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulması kararı çerçevesinde; Şirketimizin kar dağıtımının 1. taksitinin 24.11.2025 tarihinde 2. taksidinin ise 24.12.2025 tarihinde yapılmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamasının yapılmasına karar vermiştir.
3 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN) / KAR PAYI AVANSI
Şirket pay başına brüt 0,025 TL, net 0,0212500 TL kar payı avansı dağıtacak. Hak kullanım tarihi 28 Ocak 2026, ödeme tarihi 30 Ocak 2026. Şirketen KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Yönetim Kurulu'nun, 05.05.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye dayanarak 1.1.2025 – 30.9.2025 dönemi ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem karından TTK ve esas sözleşmemize göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 10.000.000 TL'sının (Vergi kesintisi sonrası net 8.500.00. TL) sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 28.1.2026 tarihinden itibaren hisse başına %2,50 (net %2,125) oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.