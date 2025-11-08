3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (7 Kasım)

Şirket dün (7 Kasım) KAP'a temettü tarihlerini duyurdu. Buna göre şirket 2 eşit taksit halinde pay başın brüt 0,1710378 TL, net 0,1453820 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0726910 TL. İlk taksit için hak kullanım tarihi 24 Kasım, ödeme tarihi 26 Kasım. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi 26 Aralık.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.11.2025 tarihinde toplanarak, Şirketimizin 28.04.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında, Kar payının iki eşit taksit halinde ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulması kararı çerçevesinde; Şirketimizin kar dağıtımının 1. taksitinin 24.11.2025 tarihinde 2. taksidinin ise 24.12.2025 tarihinde yapılmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamasının yapılmasına karar vermiştir.