Yeni haftada şimdiden bilinen 1 bedelsiz, 4 temettü var

Şirket SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Hak kullanım tarihi 11 Kasım Salı olarak açıklandı. Açıklama şöyle:

Şirketimizin 1.227.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 280.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artırılarak 841.500.000 TL artışla 1.122.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 25.06.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı, 23.10.2025 tarihli ve 2025/55 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. 03.11.2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen SPK onaylı ihraç belgesi ve tadil metni ekte yer almaktadır.

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11.11.2025 olarak belirlenmiştir.